Президент Украины и лидер США дали совместную пресс-конференцию после подписания договоренностей по безопасности. Зеленский назвал важнейшие пункты, которые они включают.

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Очень конкретно по самолетам и ПВО

По словам главы государства, соглашение предусматривает определенность американской поддержки для нашей украинской независимости.

Обязательства США опираются на постоянство оборонной и безопасности помощи не только на время войны, но и на период мира.

Договор четко говорит о том, что американская поддержка нашего государства направлена на ее победу. Также он имеет хорошие положения по оружию.

Очень конкретно по системам Patriot, поставке боевых эскадрилий, которые включают F-16, но не ограничиваются только ими,

– подчеркнул украинский лидер.

Соглашение также очень конкретное по поставкам вооружения и совместного производства, усилению оборонной промышленности путём сотрудничества. Зеленский отметил, что это будет не только гарантировать безопасность, но и создавать новые рабочие места для украинцев и американцев.

Кроме того, США и Украина будут вместе работать в сфере разведки. Положения контракта подчеркивают необходимость привлечения России к справедливой ответственности за эту войну. Вашингтон поддерживает как компенсацию за ущерб, нанесенный российскими ударами, так и использование замороженных активов страны – агрессорки для защиты и восстановления Украины.

Санкции и экспортный контроль заставят россиян почувствовать боль за то, что они сделали против свободы людей,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что философия договора безопасности тождественна философии Альянса. В соглашении говорится, что США поддерживают Украину на пути к НАТО, и собственно этот договор является своеобразным мостом к членству в Альянсе.

Напомним, что лидеры "Большой семерки" достигли политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой помощи за счет замороженных российских активов. Как уточнила премьер Италии Мелони, такая поддержка будет оказываться не за счет конфискации самих росактивов, а путем использования прибыли от этих активов, которая со временем накапливается.