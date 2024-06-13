Президент України та лідер США дали спільну пресконференцію після підписання безпекових домовленостей. Зеленський назвав найважливіші пункти, які вони включають.

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Дуже конкретно по літаках і ППО

За словами глави держави, угода передбачає певність американської підтримки для нашої української незалежності.

Зобов'язання США спираються на сталість оборонної та безпекової допомоги не лише на час війни, але й на період миру.

Договір чітко говорить про те, що американська підтримка нашої держави спрямована на її перемогу. Також він має гарні положення щодо зброї.

Дуже конкретно по системах Patriot, постачанню бойових ескадрилей, які включать F-16, але не обмежуються лише ними,

– наголосив український лідер.

Угода також дуже конкретна щодо поставок озброєння і спільного виробництва, посилення оборонної промисловості шляхом співпраці. Зеленський зазначив, що це не лише гарантуватиме безпеку, але й створюватиме нові робочі місця для українців та американців.

Крім того, США та Україна разом працюватимуть у сфері розвідки. Положення договору підкреслюють необхідність притягнення Росії до справедливої відповідальності за цю війну. Вашингтон підтримує як компенсацію за збитки, завдані російськими ударами, так і використання заморожених активів країни – агресорки для захисту та відбудови України.

Санкції та експортний контроль змусять росіян відчути біль за те, що вони роблять проти свободи людей,

– заявив президент.

Зеленський додав, що філософія безпекової угоди тотожна філософії Альянсу. В угоді сказано, що США підтримує Україну на шляху до НАТО, і власне цей договір є своєрідним мостом до членства в Альянсі.

Нагадаємо, що лідери "Великої сімки" досягли політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової допомоги коштом заморожених російських активів. Як уточнила прем'єр Італії Мелоні, така підтримка надаватиметься не коштом конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.