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      Вибух у будинку в Магнітогорську: кількість жертв значно зросла

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      Внаcлідок вибуху у Магнітогорську загинуло вісім осіб
      Внаcлідок вибуху у Магнітогорську загинуло вісім осіб / 74.mchs.gov.ru

      Внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку у російському Магнітогорську загинули щонайменше 8 осіб. Доля ще кількох десятків мешканців зруйнованого будинку наразі невідома.

      Про це повідомляє ГУ МНС Росії по Челябінській області.

      Читайте також: Вибух у будинку в Магнітогорську: серед жертв може бути українка

      Раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Евакуйовано 16 осіб, 4 загинули. Невідомою залишалася доля близько 70 осіб. У звязку з інцидентом губернатор Челябінської області Борис Дубровський запровадив режим надзвичайної ситуації на території. Крім того, на місце події приїхав президент Росії Володимир Путін.

      Зокрема, станом на 7 ранку 1 січня рятувальники дістали з-під завалів тіла 7 людей, серед них дітей немає. Також їм вдалося врятувати з-під завалів 12 осіб.

      Пізніше рятувальникам вдалося виявити тіло ще одного загиблого.

      З-під завалів витягнуто тіла восьми загиблих. Доля 36 громадян, які в момент обвалення могли перебувати в квартирах, невідома,
      – йдеться в повідомленні.

      Також рятувальники відзначають, що пошуки загиблих зранку 1 січня були призупинені через загрозу подальшого обвалу пошкоджених конструкцій.


      Наслідки вибуху у Магнітогорську


      Внаcлідок вибуху у Магнітогорську загинуло вісім осіб

      Джерело: 24 Канал
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