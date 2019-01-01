Вибух у будинку в Магнітогорську: кількість жертв значно зросла

Внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку у російському Магнітогорську загинули щонайменше 8 осіб. Доля ще кількох десятків мешканців зруйнованого будинку наразі невідома.

Про це повідомляє ГУ МНС Росії по Челябінській області.

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Раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Евакуйовано 16 осіб, 4 загинули. Невідомою залишалася доля близько 70 осіб. У звязку з інцидентом губернатор Челябінської області Борис Дубровський запровадив режим надзвичайної ситуації на території. Крім того, на місце події приїхав президент Росії Володимир Путін.

Зокрема, станом на 7 ранку 1 січня рятувальники дістали з-під завалів тіла 7 людей, серед них дітей немає. Також їм вдалося врятувати з-під завалів 12 осіб.

Пізніше рятувальникам вдалося виявити тіло ще одного загиблого.

З-під завалів витягнуто тіла восьми загиблих. Доля 36 громадян, які в момент обвалення могли перебувати в квартирах, невідома,

– йдеться в повідомленні.

Також рятувальники відзначають, що пошуки загиблих зранку 1 січня були призупинені через загрозу подальшого обвалу пошкоджених конструкцій.



Наслідки вибуху у Магнітогорську