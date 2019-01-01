Взрыв в доме в Магнитогорске: количество жертв значительно возросло

В результате обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске погибли по меньшей мере 8 человек. Судьба еще нескольких десятков жителей разрушенного дома пока неизвестна.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Читайте также: Взрыв в доме в Магнитогорске: среди жертв может быть украинка

Ранее 24 канал сообщал, что под утро 31 января в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего обрушился подъезд. Эвакуированы 16 человек, 4 погибли. Неизвестной оставалась судьба около 70 человек. В связи с инцидентом губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории. Кроме того, на место происшествия приехал президент России Владимир Путин.

В частности, по состоянию на 7 утра 1 января спасатели достали из-под завалов тела 7 человек, среди них детей нет. Также им удалось спасти из-под завалов 12 человек.

Позже спасателям удалось обнаружить тело еще одного погибшего.

Из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна,

– говорится в сообщении.

Также спасатели отмечают, что поиски погибших утром 1 января являлись приостановлены из-за угрозы дальнейшего обвала поврежденных конструкций.

Последствия взрыва в Магнитогорске



В результате взрыва в Магнитогорске погибли восемь человек