13:13
1 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Взрыв в доме в Магнитогорске: количество жертв значительно возросло

      356 Читати новину українською
      В результате взрыва в Магнитогорске погибли восемь человек
      В результате взрыва в Магнитогорске погибли восемь человек / 74.mchs.gov.ru

      В результате обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске погибли по меньшей мере 8 человек. Судьба еще нескольких десятков жителей разрушенного дома пока неизвестна.

      Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

      Читайте также: Взрыв в доме в Магнитогорске: среди жертв может быть украинка

      Ранее 24 канал сообщал, что под утро 31 января в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего обрушился подъезд. Эвакуированы 16 человек, 4 погибли. Неизвестной оставалась судьба около 70 человек. В связи с инцидентом губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории. Кроме того, на место происшествия приехал президент России Владимир Путин.

      В частности, по состоянию на 7 утра 1 января спасатели достали из-под завалов тела 7 человек, среди них детей нет. Также им удалось спасти из-под завалов 12 человек.

      Позже спасателям удалось обнаружить тело еще одного погибшего.

      Из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна,
      – говорится в сообщении.

      Также спасатели отмечают, что поиски погибших утром 1 января являлись приостановлены из-за угрозы дальнейшего обвала поврежденных конструкций.

      Последствия взрыва в Магнитогорске


      В результате взрыва в Магнитогорске погибли восемь человек

      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться
      сегодня , 13:00 Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться
      Олександр Бевза 175
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря 2018 , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как избавиться от похмелья: советы медиков
      сегодня , 10:10 Как избавиться от похмелья: советы медиков
      202
      Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го
      сегодня , 10:01 Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го
      Яніна Ткачук 2693
      Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      сегодня , 09:25 Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      Олексій Чибісов 3809
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Вене установили Рождественскую елку
       18 ноября 2012 , 16:00
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук