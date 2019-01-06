Взрыв в Магнитогорске: часть дома, где произошла трагедия, снесут

Седьмой и восьмой подъезды десятиэтажного жилого дома на улице Карла Маркса в российском Магнитогорске, где днем 31 декабря произошел мощный взрыв, снесут.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

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Седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу. Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено,

– говорится в сообщении.

Известно, что после завершения демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведена дополнительная проверка всех подъездов дома. Окончательные решения о дальнейшей эксплуатации здания будут принимать на основании этой экспертизы.

Отметим, что пострадавшие в Магнитогорске уже подали двадцать семь заявлений об аренде жилья.

"На текущий момент подано 27 заявлений на аренду жилья. Семьям и жителям государство будет выплачивать до 15 тысяч рублей в месяц в течение одного квартала", – добавили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По данным пресс-службы главы региона, в настоящее время в двух пунктах временного размещения зарегистрирован 21 человек. При этом фактически проживают 16 человек, детей среди них нет.

Напомним, на утро 31 января в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего завалился подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел.