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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Вибух у Магнітогорську: частину будинку, де сталася трагедія, знесуть

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      Вибух у Магнітогорську
      Вибух у Магнітогорську / фото з відкритих джерел

      Сьомий і восьмий під’їзди десятиповерхового житлового будинку на вулиці Карла Маркса у російському Магнітогорську, де вдень 31 грудня стався потужний вибух, знесуть.

      Про це інформує "Интерфакс" з посиланням на прес-службу губернатора Челябінської області.

      Читайте також: Трагедія в Магнітогорську: російські слідчі озвучили результати пошуку вибухівки

      Сьомий і восьмий під'їзди будуть знесені, на об'єкті з учорашнього дня ведуться підготовчі роботи по демонтажу. Проведена експертиза рекомендує на час демонтажу відселити жителів п'ятого і шостого під'їздів. Це буде виконано,
      – йдеться у повідомленні.

      Відомо, що після завершення демонтажу сьомого і восьмого під'їздів буде проведена додаткова перевірка усіх під'їздів дому. Остаточні рішення про подальшу експлуатацію будівлі прийматимуть на підставі цієї експертизи.

      Зазначимо, що постраждалі в Магнітогорську вже подали двадцять сім заяв щодо оренди житла.

      "На поточний момент подано 27 заяв на оренду житла. Сім'ям і жителям держава виплачуватиме до 15 тисяч рублів на місяць протягом одного кварталу", – додали у прес-службі губернатора Челябінської області.

      За даними прес-служби глави регіону, в даний час в двох пунктах тимчасового розміщення зареєстрований 21 осіб. При цьому фактично проживають 16 осіб, дітей серед них немає.

      Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.

      Теги: Надзвичайні ситуації Вибух у Магнітогорську Новини Росії Жертви Вибух
      Джерело: 24 Канал
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