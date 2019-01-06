Вибух у Магнітогорську: частину будинку, де сталася трагедія, знесуть
Сьомий і восьмий під’їзди десятиповерхового житлового будинку на вулиці Карла Маркса у російському Магнітогорську, де вдень 31 грудня стався потужний вибух, знесуть.
Про це інформує "Интерфакс" з посиланням на прес-службу губернатора Челябінської області.
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Сьомий і восьмий під'їзди будуть знесені, на об'єкті з учорашнього дня ведуться підготовчі роботи по демонтажу. Проведена експертиза рекомендує на час демонтажу відселити жителів п'ятого і шостого під'їздів. Це буде виконано,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що після завершення демонтажу сьомого і восьмого під'їздів буде проведена додаткова перевірка усіх під'їздів дому. Остаточні рішення про подальшу експлуатацію будівлі прийматимуть на підставі цієї експертизи.
Зазначимо, що постраждалі в Магнітогорську вже подали двадцять сім заяв щодо оренди житла.
"На поточний момент подано 27 заяв на оренду житла. Сім'ям і жителям держава виплачуватиме до 15 тисяч рублів на місяць протягом одного кварталу", – додали у прес-службі губернатора Челябінської області.
За даними прес-служби глави регіону, в даний час в двох пунктах тимчасового розміщення зареєстрований 21 осіб. При цьому фактично проживають 16 осіб, дітей серед них немає.
Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.