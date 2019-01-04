Трагедія в Магнітогорську: російські слідчі озвучили результати пошуку вибухівки
Російські слідчі завершили роботу над пошуком вибухових речовин на фрагментах з місця вибуху житлового будинку у Магнітогорську. Ні самих речовин, ні їхніх компонентів не виявили.
Про це повідомила прес-служба Слідчого комітету РФ.
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Російські експерти та криміналісти завершили огляд частин обваленого під’їзду житлового будинку по вулиці Карла Маркса у Магнітогорську.
Слідів вибухових речовин або їх компонентів на вилучених фрагментах не виявлено,
– заявили у відомстві.
Там також наголосили, що розслідування кримінальної справи триває. Слідчі продовжують відпрацьовувати всі версії події вибуху.
Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.