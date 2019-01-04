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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Трагедія в Магнітогорську: російські слідчі озвучили результати пошуку вибухівки

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      Слідчий комітет РФ заявив про відсутність слідів вибухівки на місці трагедії в Магнітогорську
      Слідчий комітет РФ заявив про відсутність слідів вибухівки на місці трагедії в Магнітогорську / Фото з відкритих джерел

      Російські слідчі завершили роботу над пошуком вибухових речовин на фрагментах з місця вибуху житлового будинку у Магнітогорську. Ні самих речовин, ні їхніх компонентів не виявили.

      Про це повідомила прес-служба Слідчого комітету РФ.

      Читайте також: Вибух у Магнітогорську: оприлюднили імена всіх загиблих, яких дістали з-під завалів (оновлено)

      Російські експерти та криміналісти завершили огляд частин обваленого під’їзду житлового будинку по вулиці Карла Маркса у Магнітогорську. 

      Слідів вибухових речовин або їх компонентів на вилучених фрагментах не виявлено,
      – заявили у відомстві.

      Там також наголосили, що розслідування кримінальної справи триває. Слідчі продовжують відпрацьовувати всі версії події вибуху.

      Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.

      Теги: Новини політики Новини Росії Вибух Вибух у Магнітогорську
      Джерело: 24 Канал
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