Трагедія в Магнітогорську: російські слідчі озвучили результати пошуку вибухівки

Слідчий комітет РФ заявив про відсутність слідів вибухівки на місці трагедії в Магнітогорську / Фото з відкритих джерел

Російські слідчі завершили роботу над пошуком вибухових речовин на фрагментах з місця вибуху житлового будинку у Магнітогорську. Ні самих речовин, ні їхніх компонентів не виявили.