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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВОРІЧНІ СВЯТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Вибух у Магнітогорську: з-під завалів багатоповерхівки дістали 14 тіл (оновлено)

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      Вибух будинку у Магнітогорську
      Вибух будинку у Магнітогорську / МНС Росії

      З-під завалів будинку у Магнітогорську, який вибухнув 31 грудня, дістали тіла 14 загиблих.

      Про це повідомили у прес-службі ГУ МНС Росії по Челябінській області.

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      Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. У зв'язку з інцидентом на місце події приїхав президент Росії Володимир Путін. 

      Раніше повідомлялося, що у трагедії загинуло 9 людей, серед яких і немовля, а доля 35 осіб залишалась невідомою. 

      Наразі вже відомо про 11 загиблих. 30-х людей вважають зниклими безвісти. 

      Станом на 7 ранку (за Москвою – 24 канал) з моменту початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів витягнуто 17 осіб, з них 11 осіб загинули (в тому числі 1 дитина), 6 – врятовані (в тому числі 2 дитини). Всі постраждалі були доставлені в медичні установи. Проводиться робота по встановленню місцезнаходження ще 30 осіб,
      – зазначили в МНС Росії. 

      Додатково для розбору завалів з Уфи прибув екскаватор з гідроножицями.

      До розбору завалів і пошуку людей залучили майже тисячу рятувальників. 

      За оновленою інформацією, станом на 10 годину за московським часом кількість жертв збільшилась до 14 осіб.

      Кількість жертв трагедії зросла

      Раніше 24 канал повідомляв, наступного дня після трагедії, 1 січня, у центрі Магнітогорська загорілося маршрутне таксі. Внаслідок інциденту загинули три людини. МВС Магнітогорська заявило, що в мікроавтобусі вибухнув газовий балон. Одразу кілька видань з посиланням на джерела повідомили, що обидві події – вибух у багатоповерхівці та вибух у маршрутці – пов'язані, зокрема, ніби вибух в будинку був терактом, а внаслідок стрілянини біля маршрутки загинули троє терористів.

      Теги: Новини Росії Жертви Надзвичайні ситуації Вибух у Магнітогорську
      Джерело: 24 Канал
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