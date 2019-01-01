В Магнітогорську поряд з обваленим будинком вибухнула маршрутка, є загиблі, працює ФСБ: відео

У центрі Магнітогорська в Росії загорілося маршрутне таксі. Внаслідок інциденту загинули три людини.

Про це повідомляє "Дождь".

Нагадаємо, внаслідок вибуху газу та обвалення під'їзду у Магнітогорську загинули щонайменше 9 осіб. Доля ще кількох десятків мешканців зруйнованого будинку наразі невідома. Інцидент стався 31 грудня.

Телеграм-канал Mash без посилання на джерело повідомляє, що в результаті вибуху загинули три людини. МВС РФ повідомило радіостанції "Говорить Москва", що причиною загоряння маршрутки стало несправне обладнання.

В управлінні МНС у Челябінській області повідомили, що інформація про подію уточнюється.

Можливо, там відбувся злочин, працюють силовики,

– зазначили у відомстві.

"Говорить Москва" з посиланням на очевидців повідомляє, що перед вибухом в маршрутці "були чутні постріли". Інші свідки події стверджують, що там вибухнув газовий балон.

Як повідомляє ТАСС, за даними влади, інцидент стався на перехресті проспекту Карла Маркса та вулиці Правди, в "Газелі" ж перебувало три людини, дітей серед них не було. В прес-службі ГУ МВС у Челябінській області пвідомили, що причиною інциденту з "Газеллю", за попередніми даними, могла стати несправність газового обладнання.

Загинуло три людини. В автомобілі були два газові балони. На місці працює оперативно-слідча група і співробітники ФСБ, подальша інформація уточнюється,

– мовиться в повідомленні прес-служби на офіційному каналі в Telegram.

Прес-служба МОЗ Челябінської області повідомила, що медики не можуть під'їхати до палаючої машини.

Відео вибуху маршрутки у Магнітогорську