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      В Магнітогорську поряд з обваленим будинком вибухнула маршрутка, є загиблі, працює ФСБ: відео

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      Вибух маршрутки в Магнітогорську
      Вибух маршрутки в Магнітогорську / Screenshot

      У центрі Магнітогорська в Росії загорілося маршрутне таксі. Внаслідок інциденту загинули три людини.

      Про це повідомляє "Дождь".

      Нагадаємо, внаслідок вибуху газу та обвалення під'їзду у Магнітогорську загинули щонайменше 9 осіб. Доля ще кількох десятків мешканців зруйнованого будинку наразі невідома. Інцидент стався 31 грудня.

      Телеграм-канал Mash без посилання на джерело повідомляє, що в результаті вибуху загинули три людини. МВС РФ повідомило радіостанції "Говорить Москва", що причиною загоряння маршрутки стало несправне обладнання.

      В управлінні МНС у Челябінській області повідомили, що інформація про подію уточнюється.

      Можливо, там відбувся злочин, працюють силовики,
      – зазначили у відомстві.

      "Говорить Москва" з посиланням на очевидців повідомляє, що перед вибухом в маршрутці "були чутні постріли". Інші свідки події стверджують, що там вибухнув газовий балон.

      Як повідомляє ТАСС, за даними влади, інцидент стався на перехресті проспекту Карла Маркса та вулиці Правди, в "Газелі" ж перебувало три людини, дітей серед них не було. В прес-службі ГУ МВС у Челябінській області пвідомили, що причиною інциденту з "Газеллю", за попередніми даними, могла стати несправність газового обладнання.

      Загинуло три людини. В автомобілі були два газові балони. На місці працює оперативно-слідча група і співробітники ФСБ, подальша інформація уточнюється,
      – мовиться в повідомленні прес-служби на офіційному каналі в Telegram.

      Прес-служба МОЗ Челябінської області повідомила, що медики не можуть під'їхати до палаючої машини.

      Відео вибуху маршрутки у Магнітогорську

       

      Теги: Новини Росії Вибух Пожежа ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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