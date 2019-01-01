В Магнітогорську поряд з обваленим будинком вибухнула маршрутка, є загиблі, працює ФСБ: відео
У центрі Магнітогорська в Росії загорілося маршрутне таксі. Внаслідок інциденту загинули три людини.
Про це повідомляє "Дождь".
Нагадаємо, внаслідок вибуху газу та обвалення під'їзду у Магнітогорську загинули щонайменше 9 осіб. Доля ще кількох десятків мешканців зруйнованого будинку наразі невідома. Інцидент стався 31 грудня.
Телеграм-канал Mash без посилання на джерело повідомляє, що в результаті вибуху загинули три людини. МВС РФ повідомило радіостанції "Говорить Москва", що причиною загоряння маршрутки стало несправне обладнання.
В управлінні МНС у Челябінській області повідомили, що інформація про подію уточнюється.
Можливо, там відбувся злочин, працюють силовики,
– зазначили у відомстві.
"Говорить Москва" з посиланням на очевидців повідомляє, що перед вибухом в маршрутці "були чутні постріли". Інші свідки події стверджують, що там вибухнув газовий балон.
Як повідомляє ТАСС, за даними влади, інцидент стався на перехресті проспекту Карла Маркса та вулиці Правди, в "Газелі" ж перебувало три людини, дітей серед них не було. В прес-службі ГУ МВС у Челябінській області пвідомили, що причиною інциденту з "Газеллю", за попередніми даними, могла стати несправність газового обладнання.
Загинуло три людини. В автомобілі були два газові балони. На місці працює оперативно-слідча група і співробітники ФСБ, подальша інформація уточнюється,
– мовиться в повідомленні прес-служби на офіційному каналі в Telegram.
Прес-служба МОЗ Челябінської області повідомила, що медики не можуть під'їхати до палаючої машини.
Відео вибуху маршрутки у Магнітогорську