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      Взрыв в Магнитогорске: из-под завалов многоэтажки достали 14 тел (обновлено)

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      Взрыв дома в Магнитогорске
      Взрыв дома в Магнитогорске / МЧС России

      Из-под завалов дома в Магнитогорске, который взорвался 31 декабря, достали тела 14 погибших.

      Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

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      Напомним, под утро 31 января в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего завалился подъезд. В связи с инцидентом на место происшествия приехал президент России Владимир Путин.

      Ранее сообщалось, что в трагедии погибло 9 человек, среди которых и младенец, а судьба 35 человек оставалась неизвестной.

      Сейчас уже известно об 11 погибших. 30 человек считаются пропавшими без вести.

      По состоянию на 7 утра (по Москве  24 канал) с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов вытянули 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе 1 ребенок), 6 спасены (в том числе 2 ребенка). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 30 человек,
      – отметили в МЧС России.

      Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами.

      К разбору завалов и поиску людей привлекли почти тысячу спасателей.

      Согласно обновленной информации, по состоянию на 10 часов по московскому времени число жертв увеличилось до 14 человек.

      Число жертв трагедии возросло

      Ранее 24 канал сообщал, на следующий день после трагедии, 1 января, в центре Магнитогорска загорелось маршрутное такси. В результате инцидента погибло три человека. МВД Магнитогорска заявило, что в микроавтобусе взорвался газовый баллон. Сразу несколько изданий со ссылкой на источники сообщили, что оба события – взрыв в многоэтажке и взрыв в маршрутке связаны, в частности, что взрыв в доме был терактом, а в результате стрельбы возле маршрутки погибло трое террористов.

      Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Новости России Взрыв в Магнитогорске
      Источник: 24 Канал
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