В сети опубликовали видео взрыва маршрутки в Магнитогорске, слышны выстрелы 18+

В центре Магнитогорска в России во вторник, 1 января, загорелось маршрутное такси. В результате инцидента погибли три человека.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что инцидент с маршруткой произошел недалеко от дома, где накануне, 31 декабря, в результате взрыва в многоквартирном жилом доме обрушился подъезд. Девять человек погибли, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.

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МВД Магнитогорска заявило, что в микроавтобусе взорвался газовый баллон. По предварительным данным, погибли три человека.

Сразу несколько изданий со ссылкой на источники сообщили, что оба события связаны, в частности, что взрыв в доме был терактом, а в результате стрельбы у маршрутки погибли трое террористов.

Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле "Газель", они пытались отстреливаться. Еще один вышел живым, его разыскивают,

– сообщил собеседник Znak.com.

Позже очевидцы начали публиковать в сети видео с места взрыва маршрутки. На нем можно четко услышать звуки похожие на выстрелы.

Смотрите видео: Перестрелка в центре Магнитогорска 18+