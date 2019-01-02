У мережі опублікували відео вибуху маршрутки в Магнітогорську, чути постріли 18+
У центрі Магнітогорська в Росії у вівторок, 1 січня, загорілося маршрутне таксі. Внаслідок інциденту загинули три людини.
Раніше 24 Канал повідомляв про те, що інцидент з маршруткою стався неподалік будинку, де напередодні, 31 грудня, внаслідок вибуху в багатоквартирному житловому будинку обвалився під'їзд. Дев'ять людей загинули, ще близько 30 осіб вважаються зниклими без вісти.
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МВС Магнітогорська заявило, що в мікроавтобусі вибухнув газовий балон. За попередніми даними, загинули три людини.
Одразу кілька видань з посиланням на джерела повідомили, що обидві події пов'язані, зокрема, ніби вибух в будинку був терактом, а внаслідок стрілянини біля маршрутки загинули троє терористів.
Троє терористів убито увечері 1 січня в автомобілі "Газель", вони намагалися відстрілюватися. Ще один вийшов живим, його розшукують,
– повідомив співрозмовник видання Znak.com.
Пізніше очевидці почали публікувати в мережі відео з місця вибуху маршрутки. На ньому можна чути звуки, чітко схожі на постріли.
Дивіться відео: Перестрілка в центрі Магнітогорська 18+