У мережі опублікували відео вибуху маршрутки в Магнітогорську, чути постріли 18+

У центрі Магнітогорська в Росії у вівторок, 1 січня, загорілося маршрутне таксі. Внаслідок інциденту загинули три людини.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що інцидент з маршруткою стався неподалік будинку, де напередодні, 31 грудня, внаслідок вибуху в багатоквартирному житловому будинку обвалився під'їзд. Дев'ять людей загинули, ще близько 30 осіб вважаються зниклими без вісти.

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МВС Магнітогорська заявило, що в мікроавтобусі вибухнув газовий балон. За попередніми даними, загинули три людини.

Одразу кілька видань з посиланням на джерела повідомили, що обидві події пов'язані, зокрема, ніби вибух в будинку був терактом, а внаслідок стрілянини біля маршрутки загинули троє терористів.

Троє терористів убито увечері 1 січня в автомобілі "Газель", вони намагалися відстрілюватися. Ще один вийшов живим, його розшукують,

– повідомив співрозмовник видання Znak.com.

Пізніше очевидці почали публікувати в мережі відео з місця вибуху маршрутки. На ньому можна чути звуки, чітко схожі на постріли.

Дивіться відео: Перестрілка в центрі Магнітогорська 18+