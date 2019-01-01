Відео з обвалом мосту у Москві з'явилося в мережі
В інтернеті опублікували відео на якому зафіксовано момент обвалення моста в Парку Горького у Москві.
Про це повідомило видання "РИА "Новости".
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На відео видно, як на дерев'яному мосту стоїть безліч людей, і в цей момент відбувається його руйнування.
Внаслідок інциденту, постраждали щонайменше 13 осіб. Важких поранень немає. Мер Москви Сергій Собянін пообіцяв розібратися в причинах того, що сталося.
У мерії Москви повідомили, що руйнування мосту сталося внаслідок технічної несправності конструктивних елементів катка.
Медичні служби надають постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв про те, що у московському Парку Горького на ковзанці обвалився міст, на якому перебували люди. Московська мерія повідомляє про 13 постраждалих; важких травм ніхто не отримав.