Відео з обвалом мосту у Москві з'явилося в мережі

В інтернеті опублікували відео на якому зафіксовано момент обвалення моста в Парку Горького у Москві.

Про це повідомило видання "РИА "Новости".

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На відео видно, як на дерев'яному мосту стоїть безліч людей, і в цей момент відбувається його руйнування.

Внаслідок інциденту, постраждали щонайменше 13 осіб. Важких поранень немає. Мер Москви Сергій Собянін пообіцяв розібратися в причинах того, що сталося.

У мерії Москви повідомили, що руйнування мосту сталося внаслідок технічної несправності конструктивних елементів катка.

Медичні служби надають постраждалим необхідну допомогу.

В Парке Горького обрушился деревянный мост над катком во время исполнения гимна, мэрия Москвы сообщает о 13 пострадавшихhttps://t.co/LWjyvPLApe pic.twitter.com/4kWqzw9uCg — Илья Варламов (@varlamov) 31 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв про те, що у московському Парку Горького на ковзанці обвалився міст, на якому перебували люди. Московська мерія повідомляє про 13 постраждалих; важких травм ніхто не отримав.