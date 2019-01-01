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      Видео с обвалом моста в Москве появилось в сети

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      В Москве обрушился мост
      В Москве обрушился мост / Скриншот

      В интернете опубликовали видео на котором зафиксирован момент обрушения моста в Парке Горького в Москве.

      Об этом сообщило издание "РИА "Новости".

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      На видео видно, как на деревянном мосту стоит множество людей, и в этот момент происходит его обрушение.

      В результате инцидента пострадали по меньшей мере 13 человек. Тяжелых ранений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах случившегося.

      В мэрии Москвы сообщили, что разрушение моста произошло вследствие технической неисправности конструктивных элементов катка.

      Медицинские службы предоставляют пострадавшим необходимую помощь.

      Напомним, ранее 24 Канал сообщал о том, что в московском Парке Горького на катке обрушился мост, на котором находились люди. Московская мэрия сообщает о 13 пострадавших; тяжелых травм никто не получил.

      Теги: Жертвы Москва Новости России
      Источник: 24 Канал
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