Видео с обвалом моста в Москве появилось в сети
В интернете опубликовали видео на котором зафиксирован момент обрушения моста в Парке Горького в Москве.
Об этом сообщило издание "РИА "Новости".
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На видео видно, как на деревянном мосту стоит множество людей, и в этот момент происходит его обрушение.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере 13 человек. Тяжелых ранений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах случившегося.
В мэрии Москвы сообщили, что разрушение моста произошло вследствие технической неисправности конструктивных элементов катка.
Медицинские службы предоставляют пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, ранее 24 Канал сообщал о том, что в московском Парке Горького на катке обрушился мост, на котором находились люди. Московская мэрия сообщает о 13 пострадавших; тяжелых травм никто не получил.