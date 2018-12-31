В Москве обрушился мост над катком, есть пострадавшие

В московском Парке Горького на катке обрушился мост, на котором находились люди. Московская мэрия сообщает о 13 пострадавших; тяжелых травм никто не получил.

Об этом сообщило издание "ТАСС".

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Под мостом в момент обрушения тоже были люди, пишет очевидец в Instagram. На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь.

В мэрии Москвы сообщили, что разрушение моста произошло вследствие технической неисправности конструктивных элементов катка.

Произошла поломка оборудования. Медицинские службы предоставляют пострадавшим необходимую помощь,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. В связи с инцидентом губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории. Кроме того, на место происшествия приехал президент России Владимир Путин.