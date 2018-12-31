У Москві обвалився міст над ковзанкою, є постраждалі

У московському Парку Горького на ковзанці обвалився міст, на якому знаходилися люди. Московська мерія повідомляє про 13 постраждалих; важких травм ніхто не отримав.

Про це повідомило видання "ТАСС".

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Під мостом в момент обвалення теж були люди, пише очевидець в інстаграме. На місце події прибули рятувальники і "швидка допомога".

У мерії Москви повідомили, що руйнування моста сталося внаслідок технічної несправності конструктивних елементів катка.

Відбулася поломка обладнання. Медичні служби надають постраждалим необхідну допомогу,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. У звязку з інцидентом губернатор Челябінської області Борис Дубровський запровадив режим надзвичайної ситуації на території. Крім того, на місце події приїхав президент Росії Володимир Путін.