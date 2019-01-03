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      Взрыв в Магнитогорске: спасатели завершили операцию и озвучили количество найденных тел

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      Взрыв в Магнитогорске 31 декабря 2018 - количество жертв взрыва
      Спасатели завершили операцию в российском Магнитогорске, из-под завалов извлекли 39 тел / Фото из открытых источников

      Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в российском Магнитогорске 39 тел – поисково-спасательная операция на месте взрыва завершилась. В ближайшее время будут проводиться поиски домашних животных.

      Об этом сообщили в МЧС России, пишет ТАСС.

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      Так, первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявляет, что 38 из 39 тел идентифицировали.

      Мы вытащили сегодня (3 января) последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС заканчивает спасательную операцию,
      – сказал он.

      Кроме того, как сообщает российский "Интерфакс", городские власти Магнитогорска планируют разделить дом, в котором произошел взрыв, на два отдельных дома.

      Местные чиновники объясняют, что это решение было принято на основании предварительных выводов экспертов. Окончательный вывод о дальнейшей эксплуатации будет в течение нескольких дней.

      При этом спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных.

      Нам еще нужно разобраться с животными... Послали бригады их вытаскивать,
      – пояснил представитель российского МЧС.

      Там также рассказали, что из-под завалов удалось достать живую кошку.

      Ранее сообщалось, что из-под завалов в Магнитогорске извлечены тела уже 38 погибших. Поиски еще 3 человек продолжали.

      Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. В связи со взрывом на территории Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

       

      Теги: Новости политики Взрыв в Магнитогорске МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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