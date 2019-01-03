Взрыв в Магнитогорске: спасатели завершили операцию и озвучили количество найденных тел

Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в российском Магнитогорске 39 тел – поисково-спасательная операция на месте взрыва завершилась. В ближайшее время будут проводиться поиски домашних животных.

Об этом сообщили в МЧС России, пишет ТАСС.

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Так, первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявляет, что 38 из 39 тел идентифицировали.

Мы вытащили сегодня (3 января) последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС заканчивает спасательную операцию,

– сказал он.

Кроме того, как сообщает российский "Интерфакс", городские власти Магнитогорска планируют разделить дом, в котором произошел взрыв, на два отдельных дома.

Местные чиновники объясняют, что это решение было принято на основании предварительных выводов экспертов. Окончательный вывод о дальнейшей эксплуатации будет в течение нескольких дней.

При этом спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных.

Нам еще нужно разобраться с животными... Послали бригады их вытаскивать,

– пояснил представитель российского МЧС.

Там также рассказали, что из-под завалов удалось достать живую кошку.

Ранее сообщалось, что из-под завалов в Магнитогорске извлечены тела уже 38 погибших. Поиски еще 3 человек продолжали.



Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. В связи со взрывом на территории Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации.