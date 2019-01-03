Взрыв в Магнитогорске: в МИД прокомментировали информацию о пропавшей украинке

Лицо, о котором упоминали медиа как о пропавшей в российском Магнитогорске украинке, было по происхождению из Украины, но не имело украинского гражданства.

Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

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Информация о состоянии этой женщины пока остается неизвестной так же, как то, была ли она под завалами дома.

Ранее о том, что среди пострадавших может оказаться и гражданка Украины, свидетельствовали списки жителей, которые опубликовали российские СМИ.

Так, в списке из 35 жителей, с которыми сейчас нет связи, фигурирует имя уроженки Шепетовки, что на Хмельнитчине, Татьяны Антиповой. Также известно, что женщина родилась 29 августа 1986 года.

Отметим, что по состоянию на 14:00 по киевскому времени из-под завалов в Магнитогорске вытащили уже 38 погибших. Поиски еще по меньшей мере 3 человек продолжаются.

Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде повреждено 48 квартир, в которых живут 110 человек.

В связи со взрывом на территории Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации.