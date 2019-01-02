Взрывы в Магнитогорске: как ими может воспользоваться Путин

В многотысячном Магнитогорске сначала произошел взрыв в многоэтажке, а через сутки – взрыв в маршрутке.

Некоторые российские СМИ начали распространять информацию о спланированных терактах.

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Видео взрыва маршрутки выложили в сеть, трём людям так и не удалось выскочить из огненной ловушки

На видео действительно слышать звуки, похожие на выстрелы. Российские же пропагандисты продвигают версию теракта. Мол, в маршрутке ехали преступники, которые 31 января в том же Магнитогорске взорвали дом. Хотя сразу после аварии утверждали, что в одной из квартир взорвался газ.

Сейчас продолжаются поиски людей под завалами. Спасателям удалось спасти 11-месячного мальчика, который почти сутки пролежал под завалами. Отец младенца помогал искать своего сына.

Я подошел к спасателям и начал помогать им самостоятельно разбирать завалы. Затем я показал им место, где он мог примерно быть,

– рассказал отец ребенка Евгений Фокин.

Эксперты предполагают, российские СМИ могут не спроста раскручивать версию с терактом. Все это похоже на события 1999 года, когда взрывы прогремели один за другим в трех российских городах – Москве, Волгодонске и Буйнакске. Тогда погибли более 300 человек, еще почти две тысячи получили ранения.

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Аналитики утверждают, что за трагедией 1999 стоят спецслужбы, в частности ФСБ. Это помогло поднять рейтинг Путину, которого только что назначили преемником Ельцина. А также подготовить россиян к началу Второй чеченской войны. Ведь организацию взрывов списали именно на чеченцев. Так же Путин может использовать в свою пользу события в Магнитогорске.

Эту историю могут использовать для того, чтобы принять очередной какой-то закон. Ограничить, например, качество пользования интернетом, или еще что. Как всегда бывает, часто используют различные теракты для усиления контроля над населением,

– отметил журналист Денис Казанский.

Между тем, в Магнитогорске объявили траур, а местные власти пообещали семьям компенсацию – 100 тысяч рублей компенсации, это примерно 40 тысяч гривен.