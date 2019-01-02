"Не верьте слухам": российский губернатор резко высказался о взрыве в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал россиян не верить слухам о теракте в Магнитогорске, а вместо этого дождаться официальной информации от следователей.

Об этом губернатор заявил в комментарии "Говорит Москва".

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Дождитесь комментария и не распространяйте слухи, пожалуйста. Не верьте этим слухам. Это ряд обстоятельств, которые внешне выглядят связанными между собой, а вообще – все по-другому. Традиционно все по-другому,

– заверил он.

Отметим, что кроме взрыва в жилом доме Магнитогорска, 1 января в городе загорелась маршрутка, возле нее вроде слышали выстрелы. Ряд изданий, а также люди в соцсетях связывают эти события. Они отмечают, что взрыв в доме был терактом, а в результате стрельбы возле маршрутки погибли трое террористов.

Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Погибли по меньшей мере 21 человек, продолжаются поиски пропавших без вести. Всего в десятиэтажном подъезде повреждено 48 квартир, в которых живут 110 человек.



В связи со взрывом на территории Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации.