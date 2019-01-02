"Не вірте чуткам": російський губернатор різко висловився про вибух у Магнітогорську

Губернатор Челябінської області Росії Борис Дубровський закликав росіян не вірити чуткам про теракт у Магнітогорську, а натомість дочекатися офіційної інформації від слідчих.

Про це губернатор заявив у коментарі "Говорит Москва".

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Дочекайтеся коментаря і не поширюйте чутки, будь ласка. Не вірте цим чуткам. Це низка обставин, які зовні виглядають пов'язаними між собою, а взагалі – все по-іншому. Традиційно все по-іншому,

– запевнив він.

Зазначимо, що окрім вибуху у житловому будинку Магнітогорська 1 січня у місті загорілася маршрутка, біля неї начебто чули постріли. Низка видань, а також люди у соцмережах пов'язують ці події. Вони зазначають, що вибух у будинку був терактом, а внаслідок стрілянини біля маршрутки загинули троє терористів.

Нагадаємо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загинуло щонайменше 21 людина, тривають пошуки зниклих безвісти. Загалом в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.



У зв'язку з вибухом на території Челябінської області було введено режим надзвичайної ситуації.