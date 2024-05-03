Британские обозреватели подчеркивают, что последствия этого рассредоточения вероятно не окажутся сразу очевидными или драматическими. Однако Украина уже продемонстрировала свою способность наносить удары значительно дальше вглубь территории России, чем эти конкретные точки рассредоточения.

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Удар повлияет на вылеты авиации России

По информации от разведки Великобритании, атака на аэродром "Кущевская" заставила Россию отвести около 40 самолетов различных типов из этого района и рассредоточить их на многочисленных аэродромах подальше от линии фронта.

Британские аналитики отмечают, что влияние этого рассредоточения может не оказаться сразу очевидным. Однако Украина уже продемонстрировала свою способность наносить удары значительно дальше вглубь территории России, чем эти конкретные точки рассредоточения.

Реакция России на этот удар свидетельствует о том, что продолжительность вылетов ее самолетов придется увеличить для сохранения такого же постоянства на поле боя, как до сих пор.

Это, свою очередь, потребует больше горючего, увеличивая расходы, а также увеличивая нагрузку на экипажи,

– отмечает разведка.

Удар по аэродрому "Кущевская": что известно