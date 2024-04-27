В телеграмм-каналах местные жители написали, что на военном аэродроме в окрестностях станицы Кущевская Краснодарского края вспыхнул пожар. Российские власти традиционного говорит о "сбитых" беспилотниках, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке на аэродром в Краснодарском крае
Военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края вспыхнул после атаки БпЛА,
– написали в телеграм-каналах с посланием на местных жителей.
На опубликованных скриншотах россияне писали о пожаре:
- "я живу неподалеку от городка. На аэродроме пожар, приехала пожарная";
- "что-то на аэродром";
- "аэродром горит".
- "Гагарина закрыли".
Одна из россиянок написала, что ей "страшно" и захотела, чтобы это все "завершилось".
Россияне писали об атаке на аэродром / Скриншот
На рассвете 27 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что якобы россияне "подавили" более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Кстати, военный аэродром расположен на окраине станицы Кущевская в Краснодарском крае.
Где расположен российский аэродром в окрестностях станицы Кущевская: смотрите на карте
Какие повреждения мог получить аэродром
В телеграм-канале ASTRA написали со ссылкой на источники в экстренных службах региона, что в результате атаки на военный аэродром повреждены самолеты. По состоянию на утро 27 апреля их количество и степень повреждений устанавливается.
Также там обнародовали видео, вероятно, с аэродрома. Из кадров заметно, что прилетело оккупантам хорошо. Однако телеграм-канал не мог подтвердить правдивость видео.
Прилет по военному аэродрому россиян в Краснодарском крае: смотрите видео
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что военный аэродром, расположенный на окраине станицы Кущевская в Краснодарском крае в ночь на 27 апреля принимал "кару небесную".
Прозвучало несколько мощных взрывов, подняли вертолеты и с земли пытались сбить. Сбивали в итоге по территории аэродрома. После "горел камыш" на аэродром поехали скорые, подъезды в направлении были перекрыты военными,
– заявил советник мэра.
Он добавил, что не НПЗ единственными.
Впоследствии российские пропагандисты распространили заявление главы района, что в Кущевском районе Кубани якобы нет разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших после атаки дронов.
Россияне жаловались из-за атаки беспилотников по России и Крыму
- Ориентировочно перед 4 утра 27 апреля у россиян в Краснодарском крае было громко из-за атаки беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что якобы "серьезных повреждений нет", а "оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БпЛА".
- Однако он подтвердил, что дроны пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Глава Славянского района Роман Синяговский сказал, что на их нефтеперерабатывающем предприятии "Славянск-ЭКО" вспыхнул пожар и повреждена ректификационная колонна.
- Впоследствии Минобороны России написало не о 10 сбитых беспилотниках как губернатор, а о 66. Еще два якобы сбиты во временно оккупированном Крыму.