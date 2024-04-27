В телеграмм-каналах местные жители написали, что на военном аэродроме в окрестностях станицы Кущевская Краснодарского края вспыхнул пожар. Российские власти традиционного говорит о "сбитых" беспилотниках, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке на аэродром в Краснодарском крае

Военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края вспыхнул после атаки БпЛА,

– написали в телеграм-каналах с посланием на местных жителей.

На опубликованных скриншотах россияне писали о пожаре:

"я живу неподалеку от городка. На аэродроме пожар, приехала пожарная";

"что-то на аэродром";

"аэродром горит".

"Гагарина закрыли".

Одна из россиянок написала, что ей "страшно" и захотела, чтобы это все "завершилось".



Россияне писали об атаке на аэродром / Скриншот

На рассвете 27 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что якобы россияне "подавили" более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Кстати, военный аэродром расположен на окраине станицы Кущевская в Краснодарском крае.

Где расположен российский аэродром в окрестностях станицы Кущевская: смотрите на карте

Какие повреждения мог получить аэродром

В телеграм-канале ASTRA написали со ссылкой на источники в экстренных службах региона, что в результате атаки на военный аэродром повреждены самолеты. По состоянию на утро 27 апреля их количество и степень повреждений устанавливается.

Также там обнародовали видео, вероятно, с аэродрома. Из кадров заметно, что прилетело оккупантам хорошо. Однако телеграм-канал не мог подтвердить правдивость видео.

Прилет по военному аэродрому россиян в Краснодарском крае: смотрите видео

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что военный аэродром, расположенный на окраине станицы Кущевская в Краснодарском крае в ночь на 27 апреля принимал "кару небесную".

Прозвучало несколько мощных взрывов, подняли вертолеты и с земли пытались сбить. Сбивали в итоге по территории аэродрома. После "горел камыш" на аэродром поехали скорые, подъезды в направлении были перекрыты военными,

– заявил советник мэра.

Он добавил, что не НПЗ единственными.

Впоследствии российские пропагандисты распространили заявление главы района, что в Кущевском районе Кубани якобы нет разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших после атаки дронов.

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