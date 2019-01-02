Вибухи у Магнітогорську: як ними може скористатися Путін

У багатотисячному Магнітогорську спочатку стався вибух у багатоповерхівці, а за добу – вибух у маршрутці.

Деякі російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що були сплановані теракти.

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Відео вибуху маршрутки виклали в мережу, трьох людей так і не вдалося визволити із вогняної пастки

На відео дійсно чути звуки, схожі на постріли. Російські ж пропагандисти просувають версію теракту. Мовляв, у маршрутці їхали злочинці, які 31 грудня у тому ж Магнітогорську підірвали будинок. Хоча одразу після аварії ствержували, що в одній із квартир вибухнув газ.

Зараз продовжуються пошуки людей під завалами. Надзвичайникам вдалося врятувати 11-місячного хлопчика, який майже добу пролежав під руїнами. Батько немовляти допомагав шукати свого сина.

Я підійшов до рятувальників і почав допомагати їм самостійно копати руїни. Потім я показав їм місце, де він міг бути приблизно,

– розповів батько дитини Євген Фокін.

Експерти припускають, російські ЗМІ можуть не спроста розкручувати версію з терактом. Все це схоже на подіїї 1999 року, коли вибухи пролунали один за одним у трьох російських містах – Москві, Волгодонську та Буйнакську. Тоді загинуло понад 300 людей, ще майже дві тисячі отримали поранення.

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Аналітики стверджують, що за трагедією 1999 року стоять спецслужби, зокрема ФСБ. Це допомогло підняти рейтингу Путіну, якого щойно призначили наступником Єльцина. А також підготувати росіян до початку Другої чеченської війни. Адже організацію вибухів списали саме на чеченців. Так само Путін може використати на свою користь події у Магнітогорську.

Цю історію можуть використати для того, щоб прийняти черговий якийсь закон. Обмежити, наприклад, якість користування інтернетом, або ще щось. Як завжди буває, часто використовують різні теракти для посилення контролю над населенням,

– наголосив журналіст Денис Казанський.

Тим часом, у Магнітогорську оголосили жалобу, а місцева влада пообіцяла сім'ям компенсацію – 100 тисяч рублів компенсації, це приблизно 40 тисяч гривень.