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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Вибухи у Магнітогорську: як ними може скористатися Путін

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      У багатотисячному Магнітогорську спочатку стався вибух у багатоповерхівці, а за добу – вибух у маршрутці.

      Деякі російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що були сплановані теракти.

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      Відео вибуху маршрутки виклали в мережу, трьох людей так і не вдалося визволити із вогняної пастки

      На відео дійсно чути звуки, схожі на постріли. Російські ж пропагандисти просувають версію теракту. Мовляв, у маршрутці їхали злочинці, які 31 грудня у тому ж Магнітогорську підірвали будинок. Хоча одразу після аварії ствержували, що в одній із квартир вибухнув газ.

      Зараз продовжуються пошуки людей під завалами. Надзвичайникам вдалося врятувати 11-місячного хлопчика, який майже добу пролежав під руїнами. Батько немовляти допомагав шукати свого сина.

      Я підійшов до рятувальників і почав допомагати їм самостійно копати руїни. Потім я показав їм місце, де він міг бути приблизно,
      – розповів батько дитини Євген Фокін.

      Експерти припускають, російські ЗМІ можуть не спроста розкручувати версію з терактом. Все це схоже на подіїї 1999 року, коли вибухи пролунали один за одним у трьох російських містах – Москві, Волгодонську та Буйнакську. Тоді загинуло понад 300 людей, ще майже дві тисячі отримали поранення.

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      Аналітики стверджують, що за трагедією 1999 року стоять спецслужби, зокрема ФСБ. Це допомогло підняти рейтингу Путіну, якого щойно призначили наступником Єльцина. А також підготувати росіян до початку Другої чеченської війни. Адже організацію вибухів списали саме на чеченців. Так само Путін може використати на свою користь події у Магнітогорську.

      Цю історію можуть використати для того, щоб прийняти черговий якийсь закон. Обмежити, наприклад, якість користування інтернетом, або ще щось. Як завжди буває, часто використовують різні теракти для посилення контролю над населенням,
      – наголосив журналіст Денис Казанський.

      Тим часом, у Магнітогорську оголосили жалобу, а місцева влада пообіцяла сім'ям компенсацію – 100 тисяч рублів компенсації, це приблизно 40 тисяч гривень.

      Теги: Жертви Новини Росії Вибух у Магнітогорську Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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