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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Вибух у Магнітогорську: російські рятувальники не знають, де шукати решту потерпілих

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      вибух у Магнітогорську
      вибух у Магнітогорську / Фото з відкритих джерел

      Російські рятувальники не володіють інформацією про те, де можуть перебувати інші жертви трагедії в Магнітогорську. Наразі пошуки ведуть лише у лівій частині завалів, оскільки проводити їх з іншого боку – небезпечно.

      Про це інформує ТАСС з посиланням на прес-секретаря МНС РФ у Челябінській області Михайла Юріна.

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      Складно нам сказати, де розташовані решти тіл. Ми не екстрасенси, не можемо передбачати,
      – сказав Юрін.

      За його словами, фахівці ведуть роботи в лівій частині завалів.

      "Це пов'язано із дотриманням техніки безпеки, тому що верхні поверхи загрожують особовому складу, тому ми не ризикуємо", – пояснив він.

      Юрін зазначив, що зараз уточнюється кількість загиблих дітей.

      Додамо, нещодавно рятувальники витягли тіло 24 жертви. Продовжуються пошуки ще 17 осіб.

      Нагадаємо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб. 

      У зв'язку з вибухом на території Челябінської області було введено режим надзвичайної ситуації.

      Теги: Новини Росії Вибух у Магнітогорську Жертви Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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