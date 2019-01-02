Вибух у Магнітогорську: російські рятувальники не знають, де шукати решту потерпілих

Російські рятувальники не володіють інформацією про те, де можуть перебувати інші жертви трагедії в Магнітогорську. Наразі пошуки ведуть лише у лівій частині завалів, оскільки проводити їх з іншого боку – небезпечно.

Про це інформує ТАСС з посиланням на прес-секретаря МНС РФ у Челябінській області Михайла Юріна.

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Складно нам сказати, де розташовані решти тіл. Ми не екстрасенси, не можемо передбачати,

– сказав Юрін.

За його словами, фахівці ведуть роботи в лівій частині завалів.

"Це пов'язано із дотриманням техніки безпеки, тому що верхні поверхи загрожують особовому складу, тому ми не ризикуємо", – пояснив він.

Юрін зазначив, що зараз уточнюється кількість загиблих дітей.

Додамо, нещодавно рятувальники витягли тіло 24 жертви. Продовжуються пошуки ще 17 осіб.

Нагадаємо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.



У зв'язку з вибухом на території Челябінської області було введено режим надзвичайної ситуації.