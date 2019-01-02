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      Взрыв в Магнитогорске: российские спасатели не знают, где искать остальные пострадавших

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      Взрыв в Магнитогорске
      Взрыв в Магнитогорске / Фото из открытых источников

      Российские спасатели не владеют информацией о том, где могут находиться другие жертвы трагедии в Магнитогорске. Сейчас поиски ведут только в левой части завалов, поскольку проводить их с другой стороны – опасно.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МЧС РФ по Челябинской области Михаила Юрина.

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      Сложно сказать нам, где расположены остальные тела. Мы не экстрасенсы, не можем предвидеть,
      – сказал Юрин.

      По его словам, специалисты ведут работы в левой части завалов.

      "Это связано с соблюдением техники безопасности, так как верхние этажи угрожают личному составу, поэтому мы не рискуем", – объяснил он.

      Юрин отметил, что сейчас уточняется количество погибших детей.

      Добавим, недавно спасатели извлекли тело 24 жертвы. Продолжаются поиски еще 17 человек.

      Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. В десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек.

      В связи со взрывом на территории Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Жертвы Взрыв в Магнитогорске
      Источник: 24 Канал
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