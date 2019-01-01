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      Під час вибуху у Магнітогорську могла постраждати українка: в МЗС України дали коментар

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      Вибух у Магнітогорську
      Вибух у Магнітогорську / Фото з відкритих джерел

      Внаслідок обвалення багатоповерхового будинку у місті Магнітогорськ в Росії могла постраждати, або навіть загинути українка. Наразі офіційного підтвердження інформації про громадянку України немає.

      Про це заявив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, повідомляє УНІАН.

      Нагадаємо, раніше 24 канал зазначав, що внаслідок обвалення багатоповерхового будинку через вибух газу у місті Магнітогорськ в Росії загинуло щонайменше 8 осіб. Доля ще кількох десятків мешканців зруйнованого будинку наразі невідома.

      За словами представника МЗС, наразі ніяких підтверджень того, що постраждала українка, немає. 

      Офіційного підтвердження про постраждалих громадян України немає,
      – стверджує начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

      Про те, що серед постраждалих може опинитись й громадянка України, свідчать списки жителів, які опублікували російські ЗМІ. Так, у списку з 35 жителів, з якими зараз немає звязку, фігурує ім’я уродженки Шепетівки, що на Хмельниччині, Тетяни Антипової. Також відомо, що жінка народилася 29 серпня 1986 року.

      Тетяна Антипова, Шепетівка, Хмельниччина, Магнітогорськ, вибух, Росія
      Вибух у багатоповерхівці у Магнітогорську: під завалами могла опинитися українка

      хроніка подій: Що відомо про вибух У магнітогорську
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Росії Вибух Жертви Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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