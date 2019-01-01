Під час вибуху у Магнітогорську могла постраждати українка: в МЗС України дали коментар

Внаслідок обвалення багатоповерхового будинку у місті Магнітогорськ в Росії могла постраждати, або навіть загинути українка. Наразі офіційного підтвердження інформації про громадянку України немає.

Про це заявив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, раніше 24 канал зазначав, що внаслідок обвалення багатоповерхового будинку через вибух газу у місті Магнітогорськ в Росії загинуло щонайменше 8 осіб. Доля ще кількох десятків мешканців зруйнованого будинку наразі невідома.

За словами представника МЗС, наразі ніяких підтверджень того, що постраждала українка, немає.

Офіційного підтвердження про постраждалих громадян України немає,

– стверджує начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

Про те, що серед постраждалих може опинитись й громадянка України, свідчать списки жителів, які опублікували російські ЗМІ. Так, у списку з 35 жителів, з якими зараз немає звязку, фігурує ім’я уродженки Шепетівки, що на Хмельниччині, Тетяни Антипової. Також відомо, що жінка народилася 29 серпня 1986 року.



Вибух у багатоповерхівці у Магнітогорську: під завалами могла опинитися українка