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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вибух у Магнітогорську: у МЗС прокоментували інформацію щодо зниклої українки

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      Вибух у Магнітогорську
      Вибух у Магнітогорську / фото з відкритих джерел

      Особа, про яку згадували медіа як про зниклу у російському Магнітогорську українку, була за походженням з України, але не мала українського громадянства.

      Про це в коментарі УНН розповів заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

      Читайте також: Вибухи у Магнітогорську: як ними може скористатися Путін

      Інформація щодо стану цієї жінки наразі залишається невідомою так само, як те, чи була вона під завалами будинку.

      Раніше про те, що серед постраждалих може опинитись і громадянка України, свідчили списки жителів, які опублікували російські ЗМІ.

      Так, у списку з 35 жителів, з якими зараз немає звязку, фігурує ім’я уродженки Шепетівки, що на Хмельниччині, Тетяни Антипової. Також відомо, що жінка народилася 29 серпня 1986 року.

      Зазначимо, що станом на 14:00 за Київським часом з-під завалів у Магнітогорську витягли вже 38 загиблих. Пошуки ще щонайменше 3 осіб тривають.

      Нагадаємо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.

      У зв'язку з вибухом на території Челябінської області було введено режим надзвичайної ситуації.

      Теги: Жертви Новини Росії МЗС України Вибух у Магнітогорську
      Джерело: 24 Канал
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