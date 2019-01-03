Вибух у Магнітогорську: у МЗС прокоментували інформацію щодо зниклої українки

Особа, про яку згадували медіа як про зниклу у російському Магнітогорську українку, була за походженням з України, але не мала українського громадянства.

Про це в коментарі УНН розповів заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Читайте також: Вибухи у Магнітогорську: як ними може скористатися Путін

Інформація щодо стану цієї жінки наразі залишається невідомою так само, як те, чи була вона під завалами будинку.

Раніше про те, що серед постраждалих може опинитись і громадянка України, свідчили списки жителів, які опублікували російські ЗМІ.

Так, у списку з 35 жителів, з якими зараз немає звязку, фігурує ім’я уродженки Шепетівки, що на Хмельниччині, Тетяни Антипової. Також відомо, що жінка народилася 29 серпня 1986 року.

Зазначимо, що станом на 14:00 за Київським часом з-під завалів у Магнітогорську витягли вже 38 загиблих. Пошуки ще щонайменше 3 осіб тривають.

Нагадаємо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.



У зв'язку з вибухом на території Челябінської області було введено режим надзвичайної ситуації.