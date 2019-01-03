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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вибух у Магнітогорську: рятувальники завершили операцію і озвучили кількість знайдених тіл

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      Рятувальники завершили операцію в російському Магнітогорську, з-під завалів витягли 39 тіл
      Рятувальники завершили операцію в російському Магнітогорську, з-під завалів витягли 39 тіл / Фото з відкритих джерел

      Російські рятувальники витягнули з-під завалів будинку в російському Магнітогорську 39 тіл – пошуково-рятівна операція на місці вибуху завершилась. Найближчим часом проводитимуться пошуки домашніх тварин.

      Про це повідомили у МНС Росії, пише ТАСС.

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      Так, перший заступник глави МНС РФ Олександр Чупріян заявляє, що 38 із 39 тіл ідентифікували.

      Ми витягли сьогодні (3 січня) останнє, 39-те тіло, гарантуємо, що більше у будівлі людей немає. МНС закінчує рятувальну операцію, 
      – сказав він.

      Окрім того, як повідомляє російський "Інтерфакс", міська влада Магнітогорська планує розділити будинок, у якому стався вибух, на два окремих будинки.

      Місцеві чиновники пояснюють, що це рішення прийняли на підставі попередніх висновків експертів. Остаточний висновок про подальшу експлуатацію буде протягом кількох днів.

      При цьому рятувальники найближчим часом продовжать шукати під завалами домашніх тварин.

      Нам ще потрібно розібратися з тваринами... Послали бригади їх витягувати 
      – пояснив представник російського МНС.

      Там також розповіли, що з-від завалів вдалось витягти живу кішку.

      Раніше повідомлялось, що з-під завалів будинку у Магнітогорську дістали тіла вже 38 загиблих. Пошуки ще 3 осіб продовжували.

      Нагадаємо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.  У зв'язку з вибухом на території Челябінської області було введено режим надзвичайної ситуації.

      Теги: Новини політики МЗС України Вибух у Магнітогорську
      Джерело: 24 Канал
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