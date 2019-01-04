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      Трагедия в Магнитогорске: российские следователи озвучили результаты поиска взрывчатки

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      Следственный комитет РФ заявил об отсутствии следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске
      Следственный комитет РФ заявил об отсутствии следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске / Фото из открытых источников

      Российские следователи завершили работу над поиском взрывчатых веществ на фрагментах с места взрыва жилого дома в Магнитогорске. Ни самих веществ, ни их компонентов не обнаружили.

      Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

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      Российские эксперты и криминалисты завершили осмотр частей рухнувшего подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске.

      Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено,
      – заявили в ведомстве.

      Там также отметили, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва.

      Напомним, под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел.

       

      Теги: Новости политики Новости России Взрыв в Магнитогорске Взрыв
      Источник: 24 Канал
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