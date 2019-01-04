Трагедия в Магнитогорске: российские следователи озвучили результаты поиска взрывчатки
Российские следователи завершили работу над поиском взрывчатых веществ на фрагментах с места взрыва жилого дома в Магнитогорске. Ни самих веществ, ни их компонентов не обнаружили.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
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Российские эксперты и криминалисты завершили осмотр частей рухнувшего подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске.
Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено,
– заявили в ведомстве.
Там также отметили, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва.
Напомним, под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел.