Трагедия в Магнитогорске: российские следователи озвучили результаты поиска взрывчатки

Следственный комитет РФ заявил об отсутствии следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске / Фото из открытых источников

Российские следователи завершили работу над поиском взрывчатых веществ на фрагментах с места взрыва жилого дома в Магнитогорске. Ни самих веществ, ни их компонентов не обнаружили.