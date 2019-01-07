Вибух у Магнітогорську: знайдене під завалами немовля прийшло до тями – фото

Врятоване у Магнітогорську немовля прийшов до тями. У дитини з'явився голос, що свідчить про відсутність ускладнень через вентиляцію легень.

Десятимісячний Іван, якого російським рятувальникам вдалося витягнути живим з-під завалів зруйнованого в результаті вибуху будинку у Магнітогорську, прийшов до тями, передає ТАСС.

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Дитина перебуває у відділенні невідкладної дитячої хірургії та травматології московського Науково-дослідного інституту.

Зараз хлопчик активно реагує, спілкується з мамою,

– розповіла міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова.

Вона додала, що у малюка з'явився голос, а це означає, що ускладнень у зв'язку з тривалим перебуванням на штучній вентиляції легень немає.



Врятований у Магнітогорську хлопчик прийшов до тями

"Мама психологічно ще не вийшла зі стану стресу, звичайно, і всі її тривоги і страхи, поки зберігаються. Але разом з тим мама помітила теж поліпшення стану дитини, це її, природно, дуже радує. У цілому вона налаштована оптимістично", – зазначила Скворцова.

Водночас у лікарні зазначили, що реабілітація у дитини займе досить тривалий час, оскільки хлопчик мав важкі травми, зокрема, – обмороження та перелом ноги.

"Загалом ми розцінюємо сьогоднішній стан як такий невеличкий подарунок батька до Різдва. Він був абсолютно розбалансований, він сам не міг дихати, у нього погано працювали нирки, він не міг їсти... Сьогодні він реагує на оточуючих, він почав ковтати, його зняли зі штучної вентиляції, але проблем ще досить багато. Не один місяць піде для того, щоб він "встав на ноги" та поправився", – пояснили медики.

Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. Живу десятимісячну дитину знайшли під завалами 1 січня. Хлопчик пролежав там більше ніж добу.