В Париже прогремел сильный взрыв: фото

В субботу утром, 12 января, в центре Парижа прогремел сильный взрыв. Инцидент произошел на улице Тревиз.

Об этом в Twitter сообщила префектура полиции.

По информации правоохранителей, в результате взрыва пострадали люди, однако точных данных об их количестве пока нет.

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Местных жителей призвали избегать территории, где произошел инцидент, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, в булочной произошел взрыв газа.

#intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) 12 января 2019 г.

Violent explosion rocks Paris bakery, police say; officials tell @NBCNews that firefighters had been responding to a call of a gas leak when the explosion took place. https://t.co/WaExE5kUnA pic.twitter.com/QZtrbfVRv6 — Micah Grimes (@MicahGrimes) 12 января 2019 г.