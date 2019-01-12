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      В Париже прогремел сильный взрыв: фото

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      Фото с места взрыва в центре Парижа
      Фото с места взрыва в центре Парижа / Фото из соцсетей

      В субботу утром, 12 января, в центре Парижа прогремел сильный взрыв. Инцидент произошел на улице Тревиз.

      Об этом в Twitter сообщила префектура полиции.

      По информации правоохранителей, в результате взрыва пострадали люди, однако точных данных об их количестве пока нет.

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      Местных жителей призвали избегать территории, где произошел инцидент, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой медицинской помощи.

      По предварительным данным, в булочной произошел взрыв газа.

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Франции Европа Взрыв
      Источник: 24 канал
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