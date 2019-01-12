В Париже прогремел сильный взрыв: фото
В субботу утром, 12 января, в центре Парижа прогремел сильный взрыв. Инцидент произошел на улице Тревиз.
Об этом в Twitter сообщила префектура полиции.
По информации правоохранителей, в результате взрыва пострадали люди, однако точных данных об их количестве пока нет.
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Местных жителей призвали избегать территории, где произошел инцидент, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, в булочной произошел взрыв газа.
Источник: 24 канал
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