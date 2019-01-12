У Парижі прогримів сильний вибух: фото
У суботу вранці, 12 січня, у центрі Парижа прогримів сильний вибух. Інцидент стався на вулиці Тревіз.
Про це у Twitter повідомила префектура поліції.
За інформацією правоохоронців, внаслідок вибуху постраждали люди, проте точних даних про їх кількість наразі немає.
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Місцевих жителів закликали уникати території, де стався інцидент, щоб не заважати проїзду автомобілів швидкої медичної допомоги.
За попередніми даними, у булочній стався вибух газу.
Джерело: 24 канал
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