У Парижі прогримів сильний вибух: фото

У суботу вранці, 12 січня, у центрі Парижа прогримів сильний вибух. Інцидент стався на вулиці Тревіз.

Про це у Twitter повідомила префектура поліції.

За інформацією правоохоронців, внаслідок вибуху постраждали люди, проте точних даних про їх кількість наразі немає.

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Місцевих жителів закликали уникати території, де стався інцидент, щоб не заважати проїзду автомобілів швидкої медичної допомоги.

За попередніми даними, у булочній стався вибух газу.

#intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) 12 января 2019 г.

Violent explosion rocks Paris bakery, police say; officials tell @NBCNews that firefighters had been responding to a call of a gas leak when the explosion took place. https://t.co/WaExE5kUnA pic.twitter.com/QZtrbfVRv6 — Micah Grimes (@MicahGrimes) 12 января 2019 г.