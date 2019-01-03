Теракт чи вибух газу: росЗМІ оприлюднили свою версію подій у Магнітогорську

У Магнітогорську завершується пошукова операція з вилучення тіл загиблих при обвалі житлового будинку на проспекті Карла Маркса. Місто вбите горем і стривожене мовчанням силовиків.

Раніше 24 канал писав про те, що з-під завалів у Магнітогорську витягли 39 загиблих, а рятувальну операцію вже припинили. Офіційна версія того, що трапилось – потужний вибух газу у будинку. Проте російські слідчі не поспішають звітувати про остаточні висновки.

Читайте також: Вибухи у Магнітогорську: як ними може скористатися Путін

Тим часом низку подій, що дивним чином збіглися протягом декількох днів у Магнітогорську, місцеві мешканці, а також деякі росЗМІ пов'язали між собою. Так, окрім вибуху у житловому будинку Магнітогорська 1 січня у місті загорілася маршрутка, біля неї начебто чули постріли. РосЗМІ припускають, що вибух у будинку був терактом, а внаслідок стрілянини біля маршрутки загинули троє терористів.

Відтак, видання Znak оприлюднило свою версію подій, опираючись на власні джерела у силовій сфері РФ.

Це неофіційна інформація, що виходить від одного джерела, тому ступінь довіри до неї може бути відповідною. Хоча ми впевнені у своїх джерелах, ми пропонуємо поки ставитися до викладеного як до одного з можливих сценаріїв,

– зазначають у виданні.

Версія російських журналістів розпочинається із в'їзду невідомого чоловіка в одну із квартир будинку, що вибухнув у Магнітогорську.

Вибух будинку № 164

30 грудня самотній чоловік (імовірно, виходець з країн Середньої Азії) знімає квартиру на третьому поверсі під'їзду № 7 в будинку на Карла Маркса, 164. В 6:08 ранку 31 грудня в будинку гримить вибух, в результаті якого обрушується під'їзд, де зняв квартиру чоловік.

На місці починають працювати силовики, перевіряючи всі можливі версії, хоча відразу було озвучено, що вибухнув побутовий газ.

Щоб стався вибух такої сили, недостатньо забути вимкнути конфорку та чиркнути сірником. Повинна бути величезна концентрація. Цього можна домогтися фактично лише зумисне. Або це не газ,

– розповів співрозмовник видання, який багато років працює в газовій службі одного з міст Челябінської області.

Володимир Путін приїжджає на місце

Увечері 31 грудня в Магнітогорськ прилітає президент РФ Володимир Путін. З'являється заява про виліт до міста глави СКР Олександра Бастрикіна, але по факту він долетить на місце інциденту тільки через добу.

Путін відлітає, провівши в Магнітогорську кілька годин. В цей час інформації про те, що пригода могла бути терактом, немає.

Вибухівка в ТЦ

Тим часом російські силовики дивляться записи камер, розташованих біля зруйнованого будинку, і помічають чоловіка, що виходить вранці 31 грудня без речей з будинку незадовго до вибуху. Чоловік викликає підозру. Проводять оперативні заходи і встановлюють, що він може бути причетний до екстремістської діяльності.

Читайте також: Вибух у Магнітогорську: у МЗС прокоментували інформацію щодо зниклої українки

Тоді екстрено у всьому місті починають перевіряти об'єкти з масовим перебуванням людей.

У ТЦ "Континент" по камерах бачать, що 1 січня ​​якийсь чоловік, схожий на особу без певного місця проживання, ходить і оглядає урни біля ТЦ. В одну з них раптом простягає руку, щось дістає і йде. Людину знаходять і затримують. Пристрій, який він взяв, виявилося стільниковим телефоном з приєднаними до нього проводами і об'єктом, схожим на саморобний вибуховий пристрій.

"Бомж вирішив вкрасти телефон і якимось чином примудрився обірвати дроти так, що фактично знешкодив вибухівку. В результаті вона не спрацювала", – стверджує джерело сайту.

Відразу ж по знайденому телефону, який і повинен був привести в дію бомбу в урні, почали роботу спецслужби. І встановили контакти осіб, можливо, причетних до появи вибухівки в торговому центрі. Розпочалася спецоперація.

Спецоперація і вибух "Газелі"

В результаті силовики недалеко від ТЦ "Континент" виходять на приватну "Газель". У ній виявилися кілька чоловіків. При затриманні вони почали відстрілюватися, в результаті троє були вбиті, а сама "Газель" вибухнула. Попередньо, у злочинців також була вибухівка з вражаючими елементами: гільзами. За непідтвердженою інформацією, вона вибухнула.

Четвертому підозрюваному вдалося втекти. Є дані про те, що в ніч на 2 січня в місті була розгорнута масштабна операція з його затримання. Через це, можливо, люди спостерігали ОМОН і кінологів в будинках на вулиці Леніна 91 і 91/1.

Читайте також: "Не вірте чуткам": російський губернатор різко висловився про вибух у Магнітогорську

Так, джерело видання інформує, що четвертого підозрюваного вбили під час затримання на зйомній квартирі тільки вдень 2 січня. Про результати огляду його квартири нічого не відомо.

Безліч питань

Поки є безліч неясностей і питань до правоохоронних структур. Відповіді немає жодного.

Що за люди були в "Газелі": їх вік, рід занять. Хоча б – якщо це все ж прості городяни – чи потрібна допомога їх родинам? Знову ж: де і коли був знешкоджений четвертий учасник угруповання? Чому в ніч на 2 січня перекрили половину міста і перелякали жителів будинків на вулиці Леніна? Що все-таки сталося з будинком на проспекті Карла Маркса: вибухнув газ або приведений в дію вибуховий пристрій? Якщо всі версії – це не більше ніж чиясь хвора фантазія і бажання придумати дрібні деталі заради вкидання в ЗМІ – де спростування і аргументація,

– запитують журналісти.