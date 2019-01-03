Теракт или взрыв газа: росСМИ обнародовали свою версию событий в Магнитогорске

В Магнитогорске завершается поисковая операция по извлечению тел погибших при обвале жилого дома на проспекте Карла Маркса. Город убит горем и встревожен молчанием силовиков.

Ранее 24 канал писал о том, что из-под завалов в Магнитогорске вытащили 39 погибших, а спасательную операцию уже прекратили. Официальная версия случившегося – мощный взрыв газа в доме. Однако российские следователи не спешат отчитываться об окончательных выводах.

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Между тем ряд событий, которые удивительным образом совпали в течение нескольких дней в Магнитогорске, местные жители, а также некоторые росСМИ связали между собой. Так, кроме взрыва в жилом доме Магнитогорска 1 января у городе загорелась маршрутка, возле нее якобы слышали выстрелы. РосСМИ предполагают, что взрыв в доме был терактом, а в результате стрельбы возле маршрутки погибли трое террористов.

Издание Znak обнародовало свою версию событий, опираясь на собственные источники в силовой сфере РФ.

Это неофициальная информация, исходящая от одного источника, поэтому степень доверия к ней может быть соответствующей. Хотя мы уверены в своих источниках, мы предлагаем пока относиться к изложенному как к одному из возможных сценариев,

– отмечают в издании.

Версия российских журналистов начинается с въезда неизвестного мужчины в одну из квартир взорвавшегося в Магнитогорске дома.

Взрыв дома № 164

30 декабря одинокий мужчина (предположительно, выходец из стран Средней Азии) снимает квартиру на третьем этаже подъезда № 7 в доме на Карла Маркса, 164. В 6:08 утра 31 декабря в доме гремит взрыв, в результате которого обрушивается подъезд , где снял квартиру мужчина.

На месте начинают работать силовики, проверяя все возможные версии, хотя сразу было озвучено, что взорвался бытовой газ.

Чтобы произошел взрыв такой силы, недостаточно забыть выключить конфорку и чиркнуть спичкой. Должна быть огромная концентрация. Этого можно добиться практически только умышленно. Или это не газ,

– рассказал собеседник, который много лет работает в газовой службе одного из городов Челябинской области.

Владимир Путин приезжает на место

Вечером 31 декабря в Магнитогорск прилетает президент РФ Владимир Путин. Появляется заявление о вылете в город главы СКР Александра Бастрыкина, но по факту он долетит на место инцидента только через сутки.

Путин улетает, проведя в Магнитогорске несколько часов. В это время информации о том, что произошедшее могло быть терактом, нет.

Взрывчатка в ТЦ

Между тем российские силовики смотрят записи камер, расположенных возле разрушенного дома, и замечают мужчину, который выходит утром 31 декабря без вещей из дома незадолго до взрыва. Мужчина вызывает подозрение. Проводят оперативные мероприятия и устанавливают, что он может быть причастен к экстремистской деятельности.

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Тогда экстренно во всем городе начинают проверять объекты с массовым пребыванием людей.

В ТЦ "Континент" по камерам видят, что 1 января днем ​​какой-то мужчина, похожий на человека без определенного места жительства, ходит и осматривает урны возле ТЦ. В одну из них внезапно протягивает руку, что-то достает и уходит. Мужчину находят и задерживают. Устройство, которое он взял, оказалось сотовым телефоном с присоединенными к нему проводами и объектом, похожим на самодельное взрывное устройство.

"Бомж решил украсть телефон и каким-то образом умудрился оборвать провода так, что фактически обезвредил взрывчатку. В результате она не сработала", – утверждает источник сайта.

Сразу же по найденному телефону, который и должен был привести в действие бомбу в урне, начали работу спецслужбы. И установили контакты лиц, возможно причастных к появлению взрывчатки в торговом центре. Началась спецоперация.

Спецоперация и взрыв "Газели"

В результате силовики недалеко от ТЦ "Континент" выходят на частную "Газель". В ней оказались несколько мужчин. При задержании они начали отстреливаться, в результате трое были убиты, а сама "Газель" взорвалась. Предварительно, у преступников также была взрывчатка с поражающими элементами: гильзами. По неподтвержденной информации, она взорвалась.

Четвертому подозреваемому удалось скрыться. Есть данные о том, что в ночь на 2 января в городе была развернута масштабная операция по его задержанию. Поэтому, возможно, люди наблюдали ОМОН и кинологов в домах на улице Ленина 91 и 91/1.

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Так, источник информирует, что четвертого подозреваемого убили при задержании на съемной квартире только днем ​​2 января. О результатах осмотра его квартиры ничего не известно.

Множество вопросов

Пока есть множество неясностей и вопросов к правоохранительным структурам. Ответа нет ни одного.

Что за люди были в "Газели": их возраст, род занятий. Хотя бы – если это все же простые горожане – нужна ли помощь их семьям? Опять же: где и когда был обезврежен четвертый участник группировки? Почему в ночь на 2 января перекрыли половину города и перепугали жителей домов на улице Ленина? Что же произошло с домом на проспекте Карла Маркса: взорвался газ или приведено в действие взрывное устройство? Если все версии – это не более чем чья-то больная фантазия и желание придумать мелкие детали ради вброса в СМИ – где опровержение и аргументация,

– спрашивают журналисты.