19:00
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Теракт или взрыв газа: росСМИ обнародовали свою версию событий в Магнитогорске

      320 Читати новину українською
      Взрыв в Магнитогорске
      Взрыв в Магнитогорске / Фото из открытых источников

      В Магнитогорске завершается поисковая операция по извлечению тел погибших при обвале жилого дома на проспекте Карла Маркса. Город убит горем и встревожен молчанием силовиков.

      Ранее 24 канал писал о том, что из-под завалов в Магнитогорске вытащили 39 погибших, а спасательную операцию уже прекратили. Официальная версия случившегося – мощный взрыв газа в доме. Однако российские следователи не спешат отчитываться об окончательных выводах.

      Читайте также: Взрывы в Магнитогорске: как ими может воспользоваться Путин

      Между тем ряд событий, которые удивительным образом совпали в течение нескольких дней в Магнитогорске, местные жители, а также некоторые росСМИ связали между собой. Так, кроме взрыва в жилом доме Магнитогорска 1 января у городе загорелась маршрутка, возле нее якобы слышали выстрелы. РосСМИ предполагают, что взрыв в доме был терактом, а в результате стрельбы возле маршрутки погибли трое террористов.

      Издание Znak обнародовало свою версию событий, опираясь на собственные источники в силовой сфере РФ.

      Это неофициальная информация, исходящая от одного источника, поэтому степень доверия к ней может быть соответствующей. Хотя мы уверены в своих источниках, мы предлагаем пока относиться к изложенному как к одному из возможных сценариев,
      – отмечают в издании.

      Версия российских журналистов начинается с въезда неизвестного мужчины в одну из квартир взорвавшегося в Магнитогорске дома.

      Взрыв дома № 164

      30 декабря одинокий мужчина (предположительно, выходец из стран Средней Азии) снимает квартиру на третьем этаже подъезда № 7 в доме на Карла Маркса, 164. В 6:08 утра 31 декабря в доме гремит взрыв, в результате которого обрушивается подъезд , где снял квартиру мужчина.

      На месте начинают работать силовики, проверяя все возможные версии, хотя сразу было озвучено, что взорвался бытовой газ.

      Чтобы произошел взрыв такой силы, недостаточно забыть выключить конфорку и чиркнуть спичкой. Должна быть огромная концентрация. Этого можно добиться практически только умышленно. Или это не газ,
      – рассказал собеседник, который много лет работает в газовой службе одного из городов Челябинской области.

      Владимир Путин приезжает на место

      Вечером 31 декабря в Магнитогорск прилетает президент РФ Владимир Путин. Появляется заявление о вылете в город главы СКР Александра Бастрыкина, но по факту он долетит на место инцидента только через сутки.

      Путин улетает, проведя в Магнитогорске несколько часов. В это время информации о том, что произошедшее могло быть терактом, нет.

      Взрывчатка в ТЦ

      Между тем российские силовики смотрят записи камер, расположенных возле разрушенного дома, и замечают мужчину, который выходит утром 31 декабря без вещей из дома незадолго до взрыва. Мужчина вызывает подозрение. Проводят оперативные мероприятия и устанавливают, что он может быть причастен к экстремистской деятельности.

      Читайте также: Взрыв в Магнитогорске: в МИД прокомментировали информацию о пропавшей украинке

      Тогда экстренно во всем городе начинают проверять объекты с массовым пребыванием людей.

      В ТЦ "Континент" по камерам видят, что 1 января днем ​​какой-то мужчина, похожий на человека без определенного места жительства, ходит и осматривает урны возле ТЦ. В одну из них внезапно протягивает руку, что-то достает и уходит. Мужчину находят и задерживают. Устройство, которое он взял, оказалось сотовым телефоном с присоединенными к нему проводами и объектом, похожим на самодельное взрывное устройство.

      "Бомж решил украсть телефон и каким-то образом умудрился оборвать провода так, что фактически обезвредил взрывчатку. В результате она не сработала", – утверждает источник сайта.

      Сразу же по найденному телефону, который и должен был привести в действие бомбу в урне, начали работу спецслужбы. И установили контакты лиц, возможно причастных к появлению взрывчатки в торговом центре. Началась спецоперация.

      Спецоперация и взрыв "Газели"

      В результате силовики недалеко от ТЦ "Континент" выходят на частную "Газель". В ней оказались несколько мужчин. При задержании они начали отстреливаться, в результате трое были убиты, а сама "Газель" взорвалась. Предварительно, у преступников также была взрывчатка с поражающими элементами: гильзами. По неподтвержденной информации, она взорвалась.

      Четвертому подозреваемому удалось скрыться. Есть данные о том, что в ночь на 2 января в городе была развернута масштабная операция по его задержанию. Поэтому, возможно, люди наблюдали ОМОН и кинологов в домах на улице Ленина 91 и 91/1.

      Читайте также: "Не верьте слухам": российский губернатор резко высказался о взрыве в Магнитогорске

      Так, источник информирует, что четвертого подозреваемого убили при задержании на съемной квартире только днем ​​2 января. О результатах осмотра его квартиры ничего не известно.

      Множество вопросов

      Пока есть множество неясностей и вопросов к правоохранительным структурам. Ответа нет ни одного.

      Что за люди были в "Газели": их возраст, род занятий. Хотя бы – если это все же простые горожане – нужна ли помощь их семьям? Опять же: где и когда был обезврежен четвертый участник группировки? Почему в ночь на 2 января перекрыли половину города и перепугали жителей домов на улице Ленина? Что же произошло с домом на проспекте Карла Маркса: взорвался газ или приведено в действие взрывное устройство? Если все версии – это не более чем чья-то больная фантазия и желание придумать мелкие детали ради вброса в СМИ – где опровержение и аргументация,
      – спрашивают журналисты.

      Теги: Новости России СМИ Взрыв Взрыв в Магнитогорске
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      сегодня , 19:00 Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      Олекса Коба
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня , 18:30 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 20831
      Саботаж чи недбалість: чому Генпрокуратура перешкоджає, аби куля з тіла Михайлика стала доказом?
      сегодня , 18:15 Саботаж чи недбалість: чому Генпрокуратура перешкоджає, аби куля з тіла Михайлика стала доказом?
      Катерина Петренко 1128
      Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой
      сегодня , 18:01 Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой
      Яніна Ткачук 41
      Зеленский порвал информпространство, но не вызывал доверие
      сегодня , 17:00 Зеленский порвал информпространство, но не вызывал доверие
      Юрий Касьянов 1792
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Путин не уволит Медведева за девальвацию рубля,— экс-премьер России
       17 декабря 2014 , 17:52
      Правила подъема на Эверест резко изменили: кто больше не сможет подняться на вершину
       31 декабря 2017 , 00:35
      В Чехии оштрафовали сайт Booking.com: детали
       4 января , 07:20
      В Антарктике ученым удалось добраться до подземного озера: увлекательное видео
       4 января , 00:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук