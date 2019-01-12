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      В результате взрыва в Париже погибли 4 человека, ударная волна отбросила автомобили

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      В результате взрыва в Париже погибли 4 человека
      В результате взрыва в Париже погибли 4 человека / Фото из социальных сетей

      В результате взрыва, прогремевшего 12 января, в булочной Парижа, погибли 4 человека. Среди жертв инцидента - 2 пожарных.

      Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, сообщает Associated Press.

      24 канал сообщал, что утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в булочной. От взрыва пострадали 36 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

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      Стали известны детали инцидента. Да, от взрывной волны вылетели стекла во всех соседних домах, их жители почувствовали, как задрожали стены.

      При этом, расположенные рядом автомобили отбросило ударной волной взрыва, они были повреждены. После взрыва вспыхнул пожар.

      Источники в полиции сообщили, что спасатели прибыли по вызову, чтобы устранить утечку газа в булочной. Взрыв прогремел, когда они именно начали свою работу.

      К месту инцидента привелекли более 200 пожарных. Для эвакуации тяжелораненых задействовали вертолеты. Существует угроза обрушения здания.

       

      Теги: Пожар Жертвы Чрезвычайное происшествие Взрыв Новости Франции Европа
      Источник: 24 Канал
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