Вибух у пекарні Парижа: в результаті інциденту постраждав українець

Про це повідомив керівник консульського відділу посольства України у Франції Микола Собко в коментарі "Укрінформ".

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Особа проживала у готелі навпроти будинку, де стався вибух, та дістала незначні ушкодження,

– сказав дипломат.

За його словами, чоловікові була надана необхідна консульська допомога. Зараз він почувається задовільно.

24 канал повідомляв, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у пекарні. Від вибуху постраждали 36 людей, багато з них перебувають у важкому стані. Наразі відомо, що кількість постраждалих зросла: йдеться про щонайменше 46 осіб, які отримали поранення, близько 10 – у критичному стані.

Також у Франції спростували інформацію про 4 загиблих, яка з'являлася раніше. Відомо, що в результаті вибуху загинули 3 осіб: жінка із Іспанії та 2 пожежників.

Щодо причин інциденту відомо, що спочатку рятувальники прибули за викликом, щоб усунути витік газу у пекарні. Вибух прогримів, коли вони саме розпочали свою роботу.