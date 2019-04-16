01:14
16 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, 15 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?
      Вєсті.UA
      21:10, 15 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Почему пожар в Нотр-Дам де Пари не гасят с воздуха

      283 Читати новину українською
      Пожар в Нотр-Даме
      Пожар в Нотр-Даме / Getty Images

      Тушение пожара в Нотр-Даме в Париже с помощью авиации может серьезно повредить конструкцию Собора, поскольку самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха. Кроме того, могут пострадать люди, находящиеся рядом.

      Вечером 15 апреля масштабный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери. Огонь здесь вспыхнул из-за реставрационных работ, однако точная причина пока не сообщается.

      Читайте также: "Горит сердце Парижа": реакция Украины на пожар в Нотр-Дам де Пари

      В результате пожара обрушилась часть шпиля и крыша. Также, по информации французских СМИ, огонь спустя распространился на одну из культовых прямоугольных башен храма. Кроме того, сильный пожар охватил здание внутри.

      Сейчас пожарные работают как внутри, так и снаружи. Однако авиацию не применяют. Как объяснили в Агентстве гражданской безопасности Франции, если они используют пожарные самолеты, это может привести к обрушению всей конструкции Собора.

      "Сотни пожарных Парижа (к тушению привлечены около 400 человек – 24 канал) делают все, чтобы взять под контроль ужасный пожар в Нотр-Даме. На борьбу с пламенем направлены "все средства", кроме сброса воды с самолетов", – говорят в ведомстве.

      По мнению представителей Агентства, тушение с помощью самолетов не подходит для такого типа пожаров, случившейся в Нотр-Даме.

      Читайте также: Пожарные могут не спасти Нотр–Дам, все решится в течение часа

      Издание Le Monde, со своей стороны, отметил, что самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха, поэтому это может быть слишком большим риском и разрушить собор и все, что вокруг. При этом могут пострадать люди, находящиеся рядом.

      Между тем, заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что Нотр-Дам понес колоссальные убытки вследствие пожара, передает Associated Press. По словам чиновника, спасатели на данный момент пытаются спасти произведения искусства и другие бесценные произведения, хранящиеся в соборе. В то же время представитель собора сообщил, что пылает весь деревянный интерьер Нотр-Дама поэтому, вероятно, эти деревянные конструкции нельзя будет восстановить.

      Читайте также: Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери

      Парижская прокуратура уже начала расследование по факту пожара в Нотр–Даме.

      Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео

       

      blog_ava
      Порошенко сделал новое предложение Зеленскому по дебатам на НСК "Олимпийский" 19 апреля
      15 апреля
      2336
      Теги: Пожар в Нотр-Даме Пожар Архитектура Новости Франции авиация
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      сегодня , 01:00 Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      Тетяна Мартинюк 8
      Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери
      15 апреля , 23:46 Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери
      394
      Главные новости 15 апреля: полиция раскрыла убийство ювелира Киселева и большой пожар в Нотр-Дам
      15 апреля , 22:40 Главные новости 15 апреля: полиция раскрыла убийство ювелира Киселева и большой пожар в Нотр-Дам
      589
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 апреля , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 692
      Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
      15 апреля , 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
      Женя Котик 160
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Генсек Совета Европы сделал важное заявление относительно России
       8 апреля , 11:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук