Почему пожар в Нотр-Дам де Пари не гасят с воздуха

Тушение пожара в Нотр-Даме в Париже с помощью авиации может серьезно повредить конструкцию Собора, поскольку самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха. Кроме того, могут пострадать люди, находящиеся рядом.

Вечером 15 апреля масштабный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери. Огонь здесь вспыхнул из-за реставрационных работ, однако точная причина пока не сообщается.

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В результате пожара обрушилась часть шпиля и крыша. Также, по информации французских СМИ, огонь спустя распространился на одну из культовых прямоугольных башен храма. Кроме того, сильный пожар охватил здание внутри.

Сейчас пожарные работают как внутри, так и снаружи. Однако авиацию не применяют. Как объяснили в Агентстве гражданской безопасности Франции, если они используют пожарные самолеты, это может привести к обрушению всей конструкции Собора.

"Сотни пожарных Парижа (к тушению привлечены около 400 человек – 24 канал) делают все, чтобы взять под контроль ужасный пожар в Нотр-Даме. На борьбу с пламенем направлены "все средства", кроме сброса воды с самолетов", – говорят в ведомстве.

По мнению представителей Агентства, тушение с помощью самолетов не подходит для такого типа пожаров, случившейся в Нотр-Даме.

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Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible #NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral. — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) 15 April 2019

Издание Le Monde, со своей стороны, отметил, что самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха, поэтому это может быть слишком большим риском и разрушить собор и все, что вокруг. При этом могут пострадать люди, находящиеся рядом.

Между тем, заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что Нотр-Дам понес колоссальные убытки вследствие пожара, передает Associated Press. По словам чиновника, спасатели на данный момент пытаются спасти произведения искусства и другие бесценные произведения, хранящиеся в соборе. В то же время представитель собора сообщил, что пылает весь деревянный интерьер Нотр-Дама поэтому, вероятно, эти деревянные конструкции нельзя будет восстановить.

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Парижская прокуратура уже начала расследование по факту пожара в Нотр–Даме.

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео