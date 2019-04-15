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      "Горит сердце Парижа": реакция Украины на пожар в Нотр-Дам де Пари

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      Пожар в Соборе Парижской Богоматери
      Пожар в Соборе Парижской Богоматери / Getty images

      Во французской столице продолжает пылать выдающаяся архитектурный памятник – Нотр-Дам де Пари. От сильного огня упал шпиль собора. По словам представителя собора, зданию грозит полное разрушение. Как реагируют в Украине на уничтожение выдающегося произведения готического искусства.

      Одним из первых на печальное известие из Парижа отреагировал министр культуры Украины Евгений Нищук. На своей Facebook-странице он написал, что пожар стал огромным ударом для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира.

      Читайте также: В Париже загорелся Нотр-Дам: обвалились шпиль и крыша собора – фото, видео

      Надеемся, что пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чудесному памятнику. От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора!
      – отметил Нищук.

      В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования коллеге, французском лидеру Эмануэлю Макрону.

      "Горит Нотр-Дам де Пари и я молю Бога, чтобы никто не погиб. Это здание важно и для украинцев, там происходили службы по Голодомору", – написал президент в своем Twitter.

      Первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции и известная украинская писательница Ирэна Карпа побывала на месте страшного пожара и даже вела с места видеотрансляцию в своем Facebook. Она сообщила, что в первую очередь пожарные спасали произведения искусства.

      Сердце Парижа горит уже второй час,
      – написала писательница.

      Отреагировал на печальное известие и оппонент Порошенко на президентских выборах Владимир Зеленский. Он назвал Нотр-Дам целой вселенной и тоже выразил соболезнования Макрону и всем французам.

      Нардеп Борислав Береза тоже прокомментировал ужасный пожар.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Франции Пожар в Нотр-Даме Борислав Береза Евгений Нищук Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
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