"Горит сердце Парижа": реакция Украины на пожар в Нотр-Дам де Пари

Во французской столице продолжает пылать выдающаяся архитектурный памятник – Нотр-Дам де Пари. От сильного огня упал шпиль собора. По словам представителя собора, зданию грозит полное разрушение. Как реагируют в Украине на уничтожение выдающегося произведения готического искусства.

Одним из первых на печальное известие из Парижа отреагировал министр культуры Украины Евгений Нищук. На своей Facebook-странице он написал, что пожар стал огромным ударом для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира.

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Надеемся, что пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чудесному памятнику. От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора!

– отметил Нищук.

В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования коллеге, французском лидеру Эмануэлю Макрону.

"Горит Нотр-Дам де Пари и я молю Бога, чтобы никто не погиб. Это здание важно и для украинцев, там происходили службы по Голодомору", – написал президент в своем Twitter.

Палає Нотр Дам де Парі і я молю Бога,щоб ніхто не загинув.Ця будівля важлива і для українців,там відбувалися служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка,який ставав Владикою греко-католиків.Висловлюю слова підтримки президенту @EmmanuelMacron і народу Франції — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.

Первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции и известная украинская писательница Ирэна Карпа побывала на месте страшного пожара и даже вела с места видеотрансляцию в своем Facebook. Она сообщила, что в первую очередь пожарные спасали произведения искусства.

Сердце Парижа горит уже второй час,

– написала писательница.

Отреагировал на печальное известие и оппонент Порошенко на президентских выборах Владимир Зеленский. Он назвал Нотр-Дам целой вселенной и тоже выразил соболезнования Макрону и всем французам.

Нардеп Борислав Береза тоже прокомментировал ужасный пожар.