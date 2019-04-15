"Горить серце Парижа": реакція України на пожежу у Нотр-Дам де Парі

У французькій столиці продовжує палати визначна архітектурна пам'ятка – Нотр-Дам де Парі. Від сильного вогню впав шпиль собору. За словами представника собору, будівлі загрожує повна руйнація. Як реагують в Україні на знищення найвидатнішого витвору готичного мистецтва.

Одним із перших на сумну звістку з Парижа відреагував міністр культури України Євген Нищук. На своїй Facebook-сторінці він написав, що пожежа стала величезним ударом для історії, культури не лише Парижу, а й усієї Європи та світу.

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Сподіваємось, що пожежникам вдасться врятувати і не дати зникнути з культурної мапи світу надзвичайну пам‘ятку. Від себе хочу наголосити, що готові максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення Собору!

– зазначив Нищук.

Своєю чергою, Президент України Петро Порошенко висловив співчуття колезі, французькому лідеру Емануелю Макрону.

"Палає Нотр-Дам де Парі і я молю Бога, щоб ніхто не загинув. Ця будівля важлива і для українців, там відбувалися служби по Голодомору", – написав президент у своєму Twitter.

Палає Нотр Дам де Парі і я молю Бога,щоб ніхто не загинув.Ця будівля важлива і для українців,там відбувалися служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка,який ставав Владикою греко-католиків.Висловлюю слова підтримки президенту @EmmanuelMacron і народу Франції — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.

Перший секретар з питань культури посольства України у Франції і відома українська письменниця Ірена Карпа побувала на місці страшної пожежі та навіть вела з місця відеотрансляцію у своєму Facebook. Вона повідомила, що у першу чергу пожежники рятували твори мистецтва.

Серце Парижа горить уже другу годину,

– написала письменниця.

Відреагував на сумну звістку й опонент Порошенка на президентських виборах Володимир Зеленський. Він назвав Нотр-Дам цілим всесвітом і теж висловив співчуття Макрону та усім французам.

Нардеп Борислав Береза теж прокоментував жахливу пожежу.