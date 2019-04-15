"Горить серце Парижа": реакція України на пожежу у Нотр-Дам де Парі
У французькій столиці продовжує палати визначна архітектурна пам'ятка – Нотр-Дам де Парі. Від сильного вогню впав шпиль собору. За словами представника собору, будівлі загрожує повна руйнація. Як реагують в Україні на знищення найвидатнішого витвору готичного мистецтва.
Одним із перших на сумну звістку з Парижа відреагував міністр культури України Євген Нищук. На своїй Facebook-сторінці він написав, що пожежа стала величезним ударом для історії, культури не лише Парижу, а й усієї Європи та світу.
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Сподіваємось, що пожежникам вдасться врятувати і не дати зникнути з культурної мапи світу надзвичайну пам‘ятку. Від себе хочу наголосити, що готові максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення Собору!
– зазначив Нищук.
Своєю чергою, Президент України Петро Порошенко висловив співчуття колезі, французькому лідеру Емануелю Макрону.
"Палає Нотр-Дам де Парі і я молю Бога, щоб ніхто не загинув. Ця будівля важлива і для українців, там відбувалися служби по Голодомору", – написав президент у своєму Twitter.
Перший секретар з питань культури посольства України у Франції і відома українська письменниця Ірена Карпа побувала на місці страшної пожежі та навіть вела з місця відеотрансляцію у своєму Facebook. Вона повідомила, що у першу чергу пожежники рятували твори мистецтва.
Серце Парижа горить уже другу годину,
– написала письменниця.
Відреагував на сумну звістку й опонент Порошенка на президентських виборах Володимир Зеленський. Він назвав Нотр-Дам цілим всесвітом і теж висловив співчуття Макрону та усім французам.
Нардеп Борислав Береза теж прокоментував жахливу пожежу.
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