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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Увесь масштаб пожежі у Нотр-Дамі показали на фото

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      Пожежа у Нотр-Дамі
      Пожежа у Нотр-Дамі / Getty Images

      У мережі з’явилися фото наслідків масштабної пожежі, що сталася у Соборі Паризької Богоматері. Кадри було знято з висоти пташиного польоту за допомогою безпілотника.

      На оприлюднених світлинах видно як масштаби пожежі, зокрема і всередині, так і її наслідки.

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      Також журналістам французького видання La Croix вдалося сфотографувати екран, який встановлено у тимчасовому командному пункті пожежників. На зображенні прекрасно видно, якої сильної шкоди вогонь завдав собору.

      Нотр-Дам, Собор Паризької Богоматері, пожежа, вогонь, збитки
      Фото пожежі у Нотр-Дамі

      Пожежа у Нотр-Дамі спалахнула увечері 15 квітня. Поки називають причиною реставраційні роботи, які тут розпочалися на початку квітня, однак, через що саме сталася пожежа, інформації немає.

      Внаслідок інциденту обвалилася частину шпилю Собору та дах. Також вогонь поширився на одну з культових прямокутних веж храму. Наразі пожежники працюють як всередині, так і ззовні. За останнім даними, власне один із пожежників постраждав.

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      Рятувальники переконували, існує ризик того, що великі дзвони впадуть. Якщо це станеться, то вежа і розвалиться. Проте згодом з’явилася інформація, що каркас храму все ж вдалося врятувати від обвалення. 

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Архітектура Надзвичайні ситуації
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