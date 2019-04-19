Пожежа у Нотр-Дамі: ще три елементи собору можуть обвалитися

Після пожежі у Соборі Паризької Богоматері експерти виявили ще три критичні точки у храмі. Їх потрібно негайно зміцнити, аби уникнути обвалення.

Один з елементів розташований у північному трансепті собору, пише Le Figaro. Цей трикутний елемент довжиною близько 15 метрів і вагою кілька тонн.

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Експерти зауважили, що трикутний елемент тягнеться по фасаду і більше не підтримується опорними балками даху. Цей елемент в разі падіння може призвести до обвалення значної частини північного фасаду.

Міністр культури Франк Рістьє розповів, що частину роботи уже зроблено, щоб зміцнити верхню частину споруди.

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Другий елемент, що викликає побоювання, – це західний фронтон. Він розташований між двома дзвіницями. Цим елементом закінчується західна частину даху нефа. Перекриття, на які він спирався, впали після пожежі.

Він дуже крихкий, він нахиляється, особливо тому, що статуя янгола нагорі була настільки обпечена, що розкололася до самого кінця,

– пояснив Рістьє.

Останній проблемний момент – кут південної дзвіниці, "який настільки нагрівся, що камені стали повністю аморфними, що існує ризик руйнування химер". Міністр наголосив, що якщо вони впадуть, то це може поставити під загрозу великий орган, який досі зберігся. Тож операція зі зняття химер вже також почалася.

Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.



Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу