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      Пожар в Нотр-Даме: рабочие, несмотря на запрет, курили на месте реставрации

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      Пожар в Нотр-Даме
      Пожар в Нотр-Даме / Getty Images

      Некоторые рабочие компании, которая устанавливала строительные леса вокруг шпиля собора Парижской Богоматери, нарушали запрет на курение на месте проведения работ.

      Эту правду о своих работниках признала компания Le Bras Freres, передает местный сайт BFMTV.

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      "Действительно, некоторые работники время от времени позволяли себе игнорировать запрет, и мы очень сожалеем по этому поводу", – рассказал представитель компании Марк Эшкенази.

      Это заявление компания сделала в результате опубликованной статьи французской газеты Canard enchаine, которая написала, что на месте проведения строительных работ было найдено семь окурков.

      Робітники встановлювали будівельне риштування
      Рабочие устанавливали строительные леса

      Однако в компании подчеркнули, что курение рабочих не является причиной пожара в соборе. "Плохо потушенный окурок ни в коем случае не мог стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери", – добавил Эшкенази.

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      Теги: Архитектура Новости Франции Реконструкция Пожар в Нотр-Даме
      Источник: 24 канал
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