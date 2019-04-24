Пожар в Нотр-Даме: рабочие, несмотря на запрет, курили на месте реставрации
Некоторые рабочие компании, которая устанавливала строительные леса вокруг шпиля собора Парижской Богоматери, нарушали запрет на курение на месте проведения работ.
Эту правду о своих работниках признала компания Le Bras Freres, передает местный сайт BFMTV.
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"Действительно, некоторые работники время от времени позволяли себе игнорировать запрет, и мы очень сожалеем по этому поводу", – рассказал представитель компании Марк Эшкенази.
Это заявление компания сделала в результате опубликованной статьи французской газеты Canard enchаine, которая написала, что на месте проведения строительных работ было найдено семь окурков.
Рабочие устанавливали строительные леса
Однако в компании подчеркнули, что курение рабочих не является причиной пожара в соборе. "Плохо потушенный окурок ни в коем случае не мог стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери", – добавил Эшкенази.
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17 апр 2019Пожар в Нотр-Даме: названа вероятная причина
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