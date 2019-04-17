Криминалисты, работающие на месте пожара в Соборе Парижской Богоматери, назвали вероятную причину инцидента.

Как пишет французское издание Le Parisien , по версии специалистов очаг возгорания располагался у основания шпиля.

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Также криминалисты считают, что причиной пожара стала проблема с электричеством . Правда, из-за какого именно рода проблемы возник пожар в Нотр-Дам де Пари, они не уточнили.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Предварительно, трагедия произошла из-за реставрационных работы, которые начались здесь в начале апреля. Однако, что именно было причиной инцидента, пока неизвестно. По предварительной информации, загорелись деревянные леса, которые установили на верхнем уровне собора.

В итоге огонь распространился не только снаружи, но и внутри собора. В результате были уничтожены верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли храма, также сильно пострадали витражи. Между тем удалось спасти часть святынь, в частности терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и несколько картин, но "большие полотна вынести было невозможно".

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в Нотр-Даме удалось ликвидировать. Его сложность заключалась в том, что огнем была охвачена часть Собора, которая располагается на большой высоте. Кроме того, для тушения пожарные не имели возможности применить авиацию, поскольку в таком случае вся конструкция собора могла рухнуть полностью.

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Сейчас продолжается сбор средств на восстановление Нотр-Дама, который инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Семья французских миллиардеров Пино, которой принадлежат аукционный дом Christie's и бренды модной одежды, в том числе Gucci и Yves Saint Laurent, уже пообещала выделить 100 миллионов евро. Также сумму в 200 миллионов должен предоставить президент группы компаний Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно и 100 миллионов евро выделит французский транснациональная нефтегазовая корпорация Total. По словам Макрона, Собор должны восстановить в течение следующих 5 лет.

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