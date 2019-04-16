Пожар в Соборе Парижской Богоматери: на восстановление памятника могут уйти десятилетия

На реставрацию Собора Парижской Богоматери после масштабного пожара, вспыхнувшего накануне, могут уйти целые десятилетия. К примеру, для восстановления Кельнского собора, который был сильно поврежден во время Второй мировой войны, понадобилось более 70 лет.

Вечером 15 апреля большой пожар вспыхнул в культовом для французов здании – Соборе Парижской Богоматери. Причиной пожара, скорее всего, стала случайность: огонь вспыхнул на лесах вблизи кровли собора, там же проводили ремонтные работы.

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В результате пожара упал шпиль Нотр-Дама и выгорела его кровля. Огонь распространился не только снаружи, но и внутри собора. Кроме верхней части шпиля, уничтожены часы, также сильно пострадали витражи. Зато удалось спасти часть святынь, в частности терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и несколько картин, но "большие полотна вынести было невозможно".

Огонь удалось ликвидировать полностью под утро 16 апреля.

На восстановление предыдущего вида памятника могут уйти даже не годы, а целые десятилетия. Об этом рассказал главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен, передает AP.

Так, по его словам, восстановление Кельнского собора, сильно пострадавшего в годы Второй мировой войны, продолжается до сих пор. Кроме того, Фюссен назвал пожар в Париже "трагедией европейского масштаба".

Кельнский собор после Второй мировой войны

Кельнский собор, наше время

Он добавил, что "когда последний камень был заложен в Нотр-Дам, первый был заложен в Кельне и в этом контексте Нотр-Дам очень сильно влияет на всех".

Дело в том, что множество церквей и соборов по всему континенту были возведены по образцу французской архитектуры.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео

Что известно о Собор Парижской Богоматери?

Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середине четырнадцатого века.



К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.



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