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      Разбитое сердце Парижа: пожар в Нотр-Даме на обложках мировых медиа

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      Весь мир шокирован случившимся
      Весь мир шокирован случившимся / Getty Images

      Накануне в Париже горел знаменитый Собор Парижской Богоматери. В результате пожара обвалилась часть шпиля здания. Фасад собора и две главные башни уцелели. 16 апреля передовицы западной прессы целиком посвящены этой трагедии.

      "Адское разрушение Нотр-Дама". The Guardian показывает крупным планом один из горящих шпилей здания и цитирует спикера собора: "Ничего не останется после пламени".

       

      "Катастрофа Нотр-Дама", – пишет французская газета Le Figaro. В издании добавили, что это зрелище собрало грусть и сочувствие всего мира.

      "Париж рыдает за своей любимой леди. Символ Франции и сердце нации охвачено пламенем", – сообщает Daily Telegraph. Издание добавляет, что на берегах Сены собрались толпы потрясенных парижан, которые молились и пели "Je vous salue Marie" (французский эквивалент "Ave Maria").

      Огонь нанес колоссальный ущерб Собору Парижской Богоматери. Пламя уничтожило шпиль и крышу наиболее посещаемого туристами здания в Париже. Однако издание добавляет, что обе знаменитые колокольни возле главного входа в собор уцелели.

      "Разбитое сердце Парижа: огонь уничтожил Нотр-Дам", – пишет LA Times. Однако цитирует Эммануэля Макрона, который обещает, что "всё отстроят".

      The Sun рядом с изображением одной из разрушенных башен собора разместил заголовок: "Notre-Doom (игра слов: один из вариантов перевода "doom" – "гибель").

      "Ад. Парижский Нотр-Дам уничтожен пламенем", – пишет Daily News, иллюстрируя это изображением падающего шпиля.

      Изображение горящего средневекового собора заполнило также первую страницу Metro. Здесь пишут, что "мир плачет за Нотр-Дамом". Огромное облако дыма поднялось из готического здания, огонь одолел один из шпилей.

      "Слезы Нотр-Дама", – пишет французское издание Le Parisien, вспоминая девять веков истории нации.

      Financial Times также показывает пожар на передовице и цитирует президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что это вызвало эмоции всей нации". "Я расстроен увидеть эту часть нас в огне в этот вечер", – добавил он.


      "Слезы по символу неистребимой идентичности нации"

      Девять веков истории были потеряны в "нечистом аду" в Соборе Парижской Богоматери, говорится на передовице Daily Mail, которая демонстрирует пламя в верхней части шпилей здания.


      "Нотр-Дам в огне: девять веков истории были разрушены за 63 минуты"


      "Битва за сохранение Нотр-Дама: пламя разрушило 855-летний собор меньше, чем за 5 часов"

      Французский сатирический журнал Charlie Hebdo на обложке разместил карикатуру на президента Эммануэля Макрона, на голове которого горит Собор Парижской Богоматери. Возле карикатуры написано "реформы" и "я начну с несущих конструкций".

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Публикации Статьи Пожар в Нотр-Даме Новости Франции Медиа СМИ
      Источник: 24 канал
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