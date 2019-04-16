Разбитое сердце Парижа: пожар в Нотр-Даме на обложках мировых медиа

Накануне в Париже горел знаменитый Собор Парижской Богоматери. В результате пожара обвалилась часть шпиля здания. Фасад собора и две главные башни уцелели. 16 апреля передовицы западной прессы целиком посвящены этой трагедии.

"Адское разрушение Нотр-Дама". The Guardian показывает крупным планом один из горящих шпилей здания и цитирует спикера собора: "Ничего не останется после пламени".

"Катастрофа Нотр-Дама", – пишет французская газета Le Figaro. В издании добавили, что это зрелище собрало грусть и сочувствие всего мира.

"Париж рыдает за своей любимой леди. Символ Франции и сердце нации охвачено пламенем", – сообщает Daily Telegraph. Издание добавляет, что на берегах Сены собрались толпы потрясенных парижан, которые молились и пели "Je vous salue Marie" (французский эквивалент "Ave Maria").

Огонь нанес колоссальный ущерб Собору Парижской Богоматери. Пламя уничтожило шпиль и крышу наиболее посещаемого туристами здания в Париже. Однако издание добавляет, что обе знаменитые колокольни возле главного входа в собор уцелели.

"Разбитое сердце Парижа: огонь уничтожил Нотр-Дам", – пишет LA Times. Однако цитирует Эммануэля Макрона, который обещает, что "всё отстроят".

The Sun рядом с изображением одной из разрушенных башен собора разместил заголовок: "Notre-Doom (игра слов: один из вариантов перевода "doom" – "гибель").

"Ад. Парижский Нотр-Дам уничтожен пламенем", – пишет Daily News, иллюстрируя это изображением падающего шпиля.

Изображение горящего средневекового собора заполнило также первую страницу Metro. Здесь пишут, что "мир плачет за Нотр-Дамом". Огромное облако дыма поднялось из готического здания, огонь одолел один из шпилей.

"Слезы Нотр-Дама", – пишет французское издание Le Parisien, вспоминая девять веков истории нации.

Financial Times также показывает пожар на передовице и цитирует президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что это вызвало эмоции всей нации". "Я расстроен увидеть эту часть нас в огне в этот вечер", – добавил он.



"Слезы по символу неистребимой идентичности нации"

Девять веков истории были потеряны в "нечистом аду" в Соборе Парижской Богоматери, говорится на передовице Daily Mail, которая демонстрирует пламя в верхней части шпилей здания.



"Нотр-Дам в огне: девять веков истории были разрушены за 63 минуты"



"Битва за сохранение Нотр-Дама: пламя разрушило 855-летний собор меньше, чем за 5 часов"

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo на обложке разместил карикатуру на президента Эммануэля Макрона, на голове которого горит Собор Парижской Богоматери. Возле карикатуры написано "реформы" и "я начну с несущих конструкций".