Пожар в Нотр-Даме: какие выводы сделала Украина

Украина усилит противопожарную защиту на собственных исторических объектах, поскольку у нас также есть памятники культуры, возраст которых достигает тысячелетий.

Об этом, комментируя пожар в соборе Парижской Богоматери, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала "112-Украина".

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По его словам, во все причастные управления в Украине будут разосланы отдельные поручения.

Для нас это также очень поучительная вещь, потому что у нас тоже есть памятники, возраст которых достигает тысячелетий, в которых проводятся реставрационные работы. Очевидно, что мы усилим сейчас все вопросы безопасности и противопожарные работы. Также будут отдельные поручения по Украине по управлениям, которые должны обратить внимание на все памятники, в которых могут происходить те или иные вещи,

– заявил Нищук.

Также минстром культуры отметил, что Украина готова направить своих лучших специалистов для проведния работ по восстановлению собора Парижской Богоматери.

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Почему начался пожар

Официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии источником возгорания могли стать деревянные леса, установленные в ходе реставрации здания собора.

К операции по ликвидации пожара было привлечено около 400 пожарных, один из них получил серьезные травмы. Сотрудники и посетители были эвакуированы.

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Пожар тушили почти 9 часов. Во время ликвидации пожара спасатели решили отказаться от идеи тушения пожара с воздуха, поскольку это могло существенно повредить каркас собора.



Последствия пожара в Париже

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении непреднамеренного причинения вреда. Расследование было поручено региональному управлению судебной полиции. Следователи уже допросили строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе.

Насколько пострадал собор

Разрушена верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. В результате обрушения кровли в одном месте пробита большая дыра в потолке.

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В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора сохранилась. Пожарные также отметили, что каркас собора и двух его башен удалось сохранить. Пока непонятно, какие религиозные реликвии и произведения искусства удалось спасти от огня.

Что известно о Соборе Парижской Богоматери?

Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.

В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Смотрите видео о пожаре в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари):