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      Пожар в Нотр-Даме: какие выводы сделала Украина

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      Последствия пожара в Нотр-Даме
      Последствия пожара в Нотр-Даме / www.facebook.com/IrenaKarpa

      Украина усилит противопожарную защиту на собственных исторических объектах, поскольку у нас также есть памятники культуры, возраст которых достигает тысячелетий.

      Об этом, комментируя пожар в соборе Парижской Богоматери, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала "112-Украина".

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      По его словам, во все причастные управления в Украине будут разосланы отдельные поручения.

      Для нас это также очень поучительная вещь, потому что у нас тоже есть памятники, возраст которых достигает тысячелетий, в которых проводятся реставрационные работы. Очевидно, что мы усилим сейчас все вопросы безопасности и противопожарные работы. Также будут отдельные поручения по Украине по управлениям, которые должны обратить внимание на все памятники, в которых могут происходить те или иные вещи,
      – заявил Нищук.

      Также минстром культуры отметил, что Украина готова направить своих лучших специалистов для проведния работ по восстановлению собора Парижской Богоматери.

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      Почему начался пожар

      Официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии источником возгорания могли стать деревянные леса, установленные в ходе реставрации здания собора.

      К операции по ликвидации пожара было привлечено около 400 пожарных, один из них получил серьезные травмы. Сотрудники и посетители были эвакуированы.

      Читайте также: Пожарные спасли каркас Собора Парижской Богоматери, полиция расследует причины пожара

      Пожар тушили почти 9 часов. Во время ликвидации пожара спасатели решили отказаться от идеи тушения пожара с воздуха, поскольку это могло существенно повредить каркас собора.

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      Последствия пожара в Париже

      Прокуратура Парижа начала расследование в отношении непреднамеренного причинения вреда. Расследование было поручено региональному управлению судебной полиции. Следователи уже допросили строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе.

      Насколько пострадал собор

      Разрушена верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. В результате обрушения кровли в одном месте пробита большая дыра в потолке.

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      В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора сохранилась. Пожарные также отметили, что каркас собора и двух его башен удалось сохранить. Пока непонятно, какие религиозные реликвии и произведения искусства удалось спасти от огня.

      Что известно о Соборе Парижской Богоматери?
      Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.
      В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

      Смотрите видео о пожаре в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари):

       

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      Теги: Новости Украины Архитектура Новости Франции Пожар в Нотр-Даме Министерство культуры Украины Евгений Нищук Пожар
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