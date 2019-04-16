Пожарные спасли каркас Собора Парижской Богоматери, полиция расследует причины пожара

Пожарным удалось спасти от полного обрушения конструкцию и две башни Собора Парижской Богоматери. Сейчас пожар продолжается, однако его локализовали и взяли под контроль.

Пожар в Нотр-Даме вспыхнула вечером 15 апреля. Возгорание произошло примерно в 19:50 по Киеву. Огонь начал распространяться на верхних уровнях собора.

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Почему начался пожар

Официально причины пожара пока не установлены. По предварительной версии источником возгорания могли стать деревянные леса установлены в ходе реставрации здания. Известно, что спасателям удалось локализовать и взять под контроль пожар, об этом сообщил телеканал CNN.



Последствия пожара внутри собора // Philippe Wojazer



Место, где разрушена кровля пробила потолок собора // Philippe Wojazer

В результате пожара разрушено верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли собора. Президент Франции Эммануэль Макрона уже пообещал восстановить его. Он также попросил о помощи международное сообщество. Макрона отметил, что наихудшего удалось избежать и поблагодарил пожарных за смелость и высокий профессионализм.

Издание Associated Press со ссылкой на начальника французской пожарной охраны Жан-Клода Галле сообщил, что пожарным удалось сохранить каркас собора невредимым. Это означает, что дальнейших разрушений здания не будет.

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Реакция французской полиции

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении непреднамеренного причинения вреда. Следователи работают над версией о том, что пожар в Соборе Парижской Богоматери начался с возгорания на строительных лесах, сообщает телеканал BFMTV.

Расследование пожара ведется по статье неумышленное причинение вреда в результате пожара. Оно было поручено региональному управлению судебной полиции. Следователи по этому поводу уже допросили строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе Парижской Богоматери

Что известно о Собор Парижской Богоматери?Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого к середине четырнадцатого века.



К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Строительство Собора началось в 1163 году, когда был заложен первый камень, и продолжалось вплоть 182 года. Больше интересных фактов о Собор Парижской Богоматери в нашем материале.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)