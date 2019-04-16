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      Пожежа в Нотр-Дамі: які висновки зробила Україна

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      Наслідки пожежі у Нот-Дамі
      Наслідки пожежі у Нот-Дамі / www.facebook.com/IrenaKarpa

      Україна посилить протипожежний захист на власних історичних об'єктах, бо у нас також є пам’ятки культури, вік яких досягає тисячоліть.

      Про це, коментуючи пожежу в соборі Паризької Богоматері, заявив міністр культури України Євген Нищук в ефірі телеканалу "112-Україна".

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      За його словами, в усі причетні управління в Україні будуть розіслані окремі доручення.

      Для нас це також дуже повчальна річ, тому що у нас теж є пам'ятники, вік яких досягає тисячоліть, в яких проводяться реставраційні роботи. Очевидно, що ми посилимо зараз всі питання безпеки і протипожежні роботи. Також будуть окремі доручення по Україні по управліннях, які повинні звернути увагу на всі пам'ятники, в яких можуть відбуватися ті чи інші речі ,
      – заявив Нищук.

      Також мінстр культури зазначив, що Україна готова направити своїх кращих фахівців для проведння робіт по відновленню собору Паризької Богоматері.

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      Чому почалася пожежа

      Офіційно причини займання поки не встановлені. За попередньою версією джерелом займання могли стати дерев'яні риштування встановлені в ході реставрації будівлі собору.

      До операції з ліквідації пожежі було залучено близько 400 пожежників, один з них отримав серйозні травми. Співробітники і відвідувачі були евакуйовані.

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      Пожежу приборкували майже дев'ять годин. Під час ліквідації пожежі рятувальники вирішили відмовитися від ідеї гасіння займання з повітря, оскільки це могло суттєво пошкодити каркас собору.

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      Наслідки пожежі в Парижі

      Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо ненавмисного завдання шкоди. Розслідування було доручено регіональному управлінню судової поліції. Слідчі вже допитали будівельників, які виконували реставраційні роботи у соборі.

      Наскільки постраждав собор

      Зруйновано верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу покрівлі в одному місці пробито велику діру у стелі.

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      Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору збереглася. Пожежники також наголосили, що каркас собору та двох його веж вдалося зберегти. Поки незрозуміло, які релігійні реліквії і твори мистецтва вдалося врятувати від вогню.

      Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.
      Минулого року у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

      Дивіться відео про пожежу у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі):

       

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      Теги: Новини України Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Архітектура Пожежа Євген Нищук Міністерство культури України
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