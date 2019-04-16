Парижани молилися на колінах, коли горів Нотр-Дам: відео

Собор Паризької Богоматері зруйнований пожежею. Рятувальникам під ранок 16 квітня вдалось локалізувати вогонь, всю ніч за трагедією спостерігали не тільки французи, а й увесь світ.

Увечері 15 квітня сталася пожежа у знаменитому соборі Нотр-Дам де Парі . У підсумку вогонь зруйнував верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі храму, також сильно постраждали вітражі.

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Собор Паризької Богоматері вважається однією з найвідвідуваніших пам’яток історії в Європі. Щороку помилуватися його архітектурою сюди приїздять майже 15 мільйонів туристів.



Під час пожежі у Нотр-Дамі тисячі гостей Парижа разом із місцевими тут молились, щоб пожежникам вдалося врятувати храм.

VIDEO: Christians sing hymns in front of the Notre Dame Cathedral as it burns.#NotreDame #Paris

pic.twitter.com/p2eXWcFgVu — Global News Network (@GlobalNews77) 15 квітня 2019 р.



Парижани молилися, коли рятувальники гасили Собор// gettyimages

Я була дуже втомлена і пригнічена, дізнавшись про цю новину. Близько 8 вечора я сіла на свій велосипед і рушила туди, та по дорозі не могла звести очей до храму, хоча зазвичай я дивлюсь на нього і усміхаюсь. Нотр-Дам для мене свого роду як матір, яку у мене забрали. Тому я і прийшла сюди молитись,

– сказала парижанка Паулін Лочес.

Влада міста відразу ж відправила до Собору бригади пожежників і гелікоптери. Людей вчасно евакуювали. Площу довкола храму оточили кордоном. В соцмережах очевидці висловлювали свій біль від побаченого. А президент Франції одразу скасував свій запланований виступ на телебаченні.

Під час боротьби з вогнем серйозні поранення отримав один з пожежників. На місце трагедії згодом прибув особисто президент Франції Емануель Макрон. Пообіцяв зробити все, аби храм якнайшвидше відновили.

Я запевняю - ми обов'язково відновимо собор разом. Мабуть це частково така сумна доля Франції. Та з завтрашнього дня я анонсую кампанію зі збору коштів, щоб відновити Норт-Дам. Ми залучимо до цього найбільших талантів світу. Адже цього заслуговують французи і цього заслуговує історія,

– заявив президент Франції Емануель Макрон.

До цієї кампанії, анонсованої Макроном, вже долучилася родина французьких бізнесменів Піно. Мільярдери виділили на реставрацію Нотр-Даму 100 мільйонів євро. А паризька прокуратура тим часом почала розслідуванн за фактом пожежі. За попередніми даними, пов'язана трагедія з ремонтними роботами.

Чому почалася пожежа

Офіційно причини займання поки не встановлені. За попередньою версією, джерелом займання могли стати дерев'яні риштування встановлені в ході реставрації будівлі собору.

До операції з ліквідації пожежі було залучено близько 400 пожежників, один з них отримав серйозні травми. Співробітники і відвідувачі були евакуйовані.

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Пожежу приборкували майже дев'ять годин. Під час ліквідації пожежі рятувальники вирішили відмовитися від ідеї гасіння займання з повітря , оскільки це могло суттєво пошкодити каркас собору.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо ненавмисного завдання шкоди. Розслідування було доручено регіональному управлінню судової поліції. Слідчі вже допитали будівельників, які виконували реставраційні роботи у соборі.

Наскільки постраждав собор

Зруйновано верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу покрівлі в одному місці пробито велику діру у стелі.

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Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору збереглася. Пожежники також наголосили, що каркас собору та двох його веж вдалося зберегти. Поки незрозуміло, які релігійні реліквії і твори мистецтва вдалося врятувати від вогню.

Що відомо про Собор Паризької Богоматері ?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

Минулого року у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

Дивіться відео про пожежу у Нотр-Дамі: