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      Парижани молилися на колінах, коли горів Нотр-Дам: відео

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      Пожежа у Нотр-Дамі
      Пожежа у Нотр-Дамі / Thibault Camus/Associated Press

      Собор Паризької Богоматері зруйнований пожежею. Рятувальникам під ранок 16 квітня вдалось локалізувати вогонь, всю ніч за трагедією спостерігали не тільки французи, а й увесь світ.

      Увечері 15 квітня сталася пожежа у знаменитому соборі Нотр-Дам де Парі. У підсумку вогонь зруйнував верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі храму, також сильно постраждали вітражі.

      Читайте також: Удар для цілої нації: як реагують світові політики на пожежу у Нотр-Дамі

      Собор Паризької Богоматері вважається однією з найвідвідуваніших пам’яток історії в Європі. Щороку помилуватися його архітектурою сюди приїздять майже 15 мільйонів туристів.

      Під час пожежі у Нотр-Дамі тисячі гостей Парижа разом із місцевими тут молились, щоб пожежникам вдалося врятувати храм.

       

      нотр дам париж пожежа собор
      Парижани молилися, коли рятувальники гасили Собор// gettyimages

      Я була дуже втомлена і пригнічена, дізнавшись про цю новину. Близько 8 вечора я сіла на свій велосипед і рушила туди, та по дорозі не могла звести очей до храму, хоча зазвичай я дивлюсь на нього і усміхаюсь. Нотр-Дам для мене свого роду як матір, яку у мене забрали. Тому я і прийшла сюди молитись,
      – сказала парижанка Паулін Лочес.

      Влада міста відразу ж відправила до Собору бригади пожежників і гелікоптери. Людей вчасно евакуювали. Площу довкола храму оточили кордоном. В соцмережах очевидці висловлювали свій біль від побаченого. А президент Франції одразу скасував свій запланований виступ на телебаченні.

      Під час боротьби з вогнем серйозні поранення отримав один з пожежників. На місце трагедії згодом прибув особисто президент Франції Емануель Макрон. Пообіцяв зробити все, аби храм якнайшвидше відновили.

      Я запевняю - ми обов'язково відновимо собор разом. Мабуть це частково така сумна доля Франції. Та з завтрашнього дня я анонсую кампанію зі збору коштів, щоб відновити Норт-Дам. Ми залучимо до цього найбільших талантів світу. Адже цього заслуговують французи і цього заслуговує історія,
      – заявив президент Франції Емануель Макрон.

      До цієї кампанії, анонсованої Макроном, вже долучилася родина французьких бізнесменів Піно. Мільярдери виділили на реставрацію Нотр-Даму 100 мільйонів євро. А паризька прокуратура тим часом почала розслідуванн за фактом пожежі. За попередніми даними, пов'язана трагедія з ремонтними роботами.

      Чому почалася пожежа

      Офіційно причини займання поки не встановлені. За попередньою версією, джерелом займання могли стати дерев'яні риштування встановлені в ході реставрації будівлі собору.

      До операції з ліквідації пожежі було залучено близько 400 пожежників, один з них отримав серйозні травми. Співробітники і відвідувачі були евакуйовані.

      Читайте також: Пожежники врятували каркас Собору Паризької Богоматері, поліція розслідує причини пожежі

      Пожежу приборкували майже дев'ять годин. Під час ліквідації пожежі рятувальники вирішили відмовитися від ідеї гасіння займання з повітря, оскільки це могло суттєво пошкодити каркас собору.

      Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо ненавмисного завдання шкоди. Розслідування було доручено регіональному управлінню судової поліції. Слідчі вже допитали будівельників, які виконували реставраційні роботи у соборі.

      Наскільки постраждав собор

      Зруйновано верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу покрівлі в одному місці пробито велику діру у стелі.

      Читайте також: Увесь масштаб пожежі у Нотр-Дамі показали на фото та відео

      Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору збереглася. Пожежники також наголосили, що каркас собору та двох його веж вдалося зберегти. Поки незрозуміло, які релігійні реліквії і твори мистецтва вдалося врятувати від вогню.

      Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.
      Минулого року у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

      Дивіться відео про пожежу у Нотр-Дамі: 

       

      blog_ava
      Пожежу в Соборі Паризької Богоматері ліквідували
      сьогодні
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      Автор: Олена Кук, Марія Савчук
      Теги: Еммануель Макрон Пожежа Пожежа в Нотр-Дамі Архітектура Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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